Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Dashuria do të jetë e ndërlikuar të mërkurën ndaj tregoni kujdes në komunikim. Për ata që janë në një lidhje, ka momente të qeta, por është e rëndësishme të mos nxitoni me vendime të mëdha. Në punë, një mundësi e papritur mund të hapet, por do të kërkojë përqendrim dhe përpjekje për ta shfrytëzuar.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Dashuria të mërkurën kërkon qëndrueshmëri dhe mirëkuptim. Shmangni debatet e vogla që mund të rrezikojnë harmoninë. Në punë, durimi është thelbësor. Rezultatet nuk do të jenë të menjëhershme, por investimet tuaja të mëparshme do të fillojnë të japin fryte në javët në vazhdim​.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Në dashuri, mund të përballeni me keqkuptime, por një qasje e hapur dhe e ndershme do t’i zgjidhë problemet. Për beqarët, kjo është një kohë e mirë për t’u fokusuar në përmirësimin personal. Në punë, dita është produktive, dhe idetë tuaja do të vlerësohen nga kolegët.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Marrëdhëniet romantike do të përballen me sfidamtë mërkurën, veçanërisht për ata që janë në një lidhje afatgjatë. Për të shmangur tensionet, përqendrohuni në ndjenjat e partnerit. Në punë, disa pengesa mund të shfaqen, por intuita juaj do t’ju ndihmojë të kapërceni çdo vështirësi.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Dashuria sjell disa surpriza të papritura, ndoshta jo të gjitha të këndshme. Nëse jeni në një marrëdhënie, është koha për të treguar durim. Në punë, duhet të tregoheni më fleksibil për të shmangur sfidat që mund të krijohen për shkak të situatave të paparashikuar.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Në dashuri, një periudhë surprizash të vogla është përpara. Një qasje më e kujdesshme do të ndihmojë në mbajtjen e një ekuilibri emocional. Në punë, mund të ketë disa momente të paqarta, por qëndrueshmëria dhe përpjekjet tuaja të vazhdueshme do të shpërblehen.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Ditë e ndërlikuar në dashuri, ku disa keqkuptime mund të shfaqen. Mbani mend se durimi dhe mirëkuptimi janë çelësi për t’i zgjidhur. Në punë, mund të hasni disa pengesa, por ato do të shndërrohen në mundësi nëse i trajtoni me përqendrim dhe qetësi.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Në dashuri, mund të ndjeni një freski të re dhe momente të veçanta me partnerin. Për beqarët, një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja. Në punë, përballeni me sfida të vogla, por mos e humbni fokusin gjithçka do të shkojë mirë me përpjekjet e duhura.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Në dashuri, është një periudhë e trazuar. Mund të përballeni me disa dyshime, por ruani qetësinë dhe mos merrni vendime të nxituara. Në punë, mund të ketë mundësi të reja, por kërkojnë përqendrim dhe vëmendje ndaj detajeve.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Dashuria kërkon durim, sidomos për ata që janë në një marrëdhënie të gjatë. Për beqarët, të mërkurën nuk është dita më e mirë për të bërë hapa të mëdhenj. Në punë, përballeni me disa sfida, por me qëndrueshmëri dhe përkushtim do të arrini rezultatet që dëshironi.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Në dashuri, disa sfida mund të lindin, por një komunikim i qartë dhe i sinqertë mund të ndihmojë për t’i kapërcyer ato. Në punë, dita është pozitive, por është e nevojshme të përqendroheni për të përmbushur objektivat tuaja.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Dashuria është e qetë dhe e qëndrueshme, por shmangni rikthimin në të kaluarën. Për beqarët, të mërkurën është një ditë e mirë për të reflektuar mbi ndjenjat personale. Në punë, ka pak sfida, por asgjë që nuk mund të përballoni me energjinë dhe përqendrimin tuaj​