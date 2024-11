Dhimbje dhe zemërim në Spanjë 11 ditë pas përmbytjes shkatërruese që gjunjëzoi zonën e Valencias. Dhjetëra mijëra njerëz marshuan në Valencia të shtunën në mbrëmje për të shprehur zemërimin e tyre ndaj trajtimit të paralajmërimit të përmbytjeve nga autoritetet. Tashmë kur mbreti Felipe VI dhe gruaja e tij Letizia, kryeministri Pedro Sanchez dhe guvernatori Carlos Mazòn shkuan për të inspektuar Paiporta, një nga komunat e gjunjëzuar nga katastrofa, kishte pasur protesta. Ajo që ndodhi të shtunën, megjithatë, ka një dimension shumë më të madh. Kishte dhjetëra mijëra njerëz në rrugë. Kërkesa është një: dorëheqje. Turma që përparonte bërtiste “Mazon jep dorëheqjen”.

A massive demonstration in Valencia is demanding Carlos Mazón’s resignation, protesting his handling of the catastrophic flooding in the region.pic.twitter.com/cBgv4LgfiS

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 9, 2024

Përpara nisjes së marshimit, zëdhënësit e shoqatave që organizuan protestën denoncuan “neglizhencën e qeverisë lokale” fillimisht për vonesat në ngritjen e alarmit te popullata dhe më pas për menaxhimin kaotik të emergjencës. “Ata kanë treguar se janë të paaftë. Ata nuk meritojnë të drejtojnë jetën e banorëve”, thuhej në aktakuzë. Në margjinat e protestës, në selinë e qeverisjes lokale u sollën dhjetëra palë këpucë me baltë. Në mesin e demonstruesve ishin familje të tëra dhe njerëz të të gjitha moshave, dhe shumë vullnetarë që kanë ndihmuar ditët e fundit për të pastruar baltën dhe grumbujt e mbeturinave dhe mbeturinave nga komunat e prekura. Momente tensioni u përjetuan kur disa grupe demonstruesish hodhën fishekzjarre ndaj selisë së Bashkisë. Forcat e forta të policisë shpërndanë një grup që kishte hedhur topa balte drejt selisë së administratës. Katër protestues u arrestuan dhe 31 policë u plagosën.

Protesta erdhi kur numri i personave të konfirmuar që kanë humbur jetën është 220 (212 janë regjistruar në rajonin e Valencias), por ka ende dhjetëra të zhdukur dhe kërkimet janë duke u zhvilluar. Paralelisht u organizuan edhe demonstrata të tjera në Madrid, Alicante, Gandia.