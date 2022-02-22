PERSEKUTIMI KOMUNIST I SHKODRËS, BARDH SPAHIA: NE NUK HARROJMË 22/02/2022 86 POSTIMI I BARDH SPAHISE Persekutimi komunist i Shkodrës! 601 të pushkatuar 136 të vdekur në tortura 2890 të burgosur 1924 të internuar #NeNukHarrojmë BOTA BORIS JOHNSON HEQ MASAT ANTI-COVID NË ANGLI 22/02/2022 RUSI-UKRAINË, SHBA I KËRKON PRESIDENTIT UKRAINAS TË SHKOJË NË LVIV PËR... 22/02/2022 RUSIA NJOHU DY RAJONET QË U NDANË NGA UKRAINA, REAGON ASHPËR... 21/02/2022 FSHEHJA E LLOGARIVE NGA ‘CREDIT SUISSE’/ BE KËRKON FUTJEN E ZVICRËS... 21/02/2022