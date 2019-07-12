I MENJËHERSHËM KA QËNË EDHE REAGIMI I KRYEBASHKIAKUT TË LEZHËS, I ZGJEDHUR MË 30 QERSHOR, PJERIN NDREU I CILI KA KOMENTUAR RINUMËRIMIN E 11 QËNDRAVE TË VOTIMIT NË BASHKINË E LEZHËS. AS EDHE NJË VOTË TEPËR, SHKRUAN NDREU NË NJË REAGIM NË RRJETIN SOCIAL FACEBOOK,
KU TEKSA E QUAN MODEL PROCESIN NË LEZHË, THOTË QË TË HAPEN TË GJITHA KUTITË.PO E PËRSËRIS, HAPNI TË GJITHA KUTITË. PROCESI I LEZHËS ISHTE MODEL. ÇDO VOTË ËSHTË NUMËRUAR DHE VULLNETI I 17.8%
(PJESËMARRJE NDËR MË TË LARTAT NË BASHKITË E DREJTUARA NGA TË DJATHTËT) TË QYTETARËVE QË VOTUAN ËSHTË LEXUAR ASHTU SIKUR ISHTE VULLNETI I TYRE”, SHKRUAN PJERIN NDREU.