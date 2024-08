Velipojë Me date 28.06.2024

Kanosi me armë zjarri pistoletë kuzhinierin e lokalit gjatë një konflikti të çastit. Policia identifikoi dhe shpalli në kërkim një 33-vjeçar si autor të dyshuar. 33-vjeçari kur konstatoi se po vinin shërbimet e Policisë hodhi armën e zjarrit dhe u largua me shpejtësi ku vijon puna për kapjen e tij.

Sot me date 14.07.2024 Nga shërbimet operacionale Shkoder u kap dhe shoqërua shtetasi në kërkim Ersild Ishmi, dtl.20.09.1991, banues në Shkodër. Pas komunikimit me prokurorin e çeshtjes u be ndalimi i ketij shtetasi.