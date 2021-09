Platforma te drejtat e te denuarve Qendra ALTRI,ndertuan platformen “te drejtat e te denuarve” me qellim rritjen e ndërgjegjësimit dhe njohurive te Organizatave të Shoqërisë Civile, institucioneve që punojnë me të paraburgosurit dhe të dënuarit si dhe tëi nformojë të gjithë personat e interesuar lidhur me standadet që parashikon legjislacioni shqiptar dhe ai ndërkombëtar mbi të drejtat dhe trajtimin e tyre.Platforma u krijua me financimin e Bashkimit Europian (BE) dhe zbatimin nga Shërbimi Ligjor Falas Tiranë (TLAS) në partneritet me Fondacionin QendraEuropiane në Shqipëri.

Në këtë platformë gjeni të trajtuar në mënyrë të detajuar standadet e të drejtave për një sërë tematikash si: kushtet e burgimit të të dënuarve dhe paraburgosurve, të drejtat e tyre në procedurat gjyqësore, kontakti me botën e jashtme, shërbimin mjekësor etj

(https://tedrejtatetedenuarve.al/direct-complain-of-any-violation/)

Ndër të tjera, platforma ne rubriken “legjislacioni” ju mundëson te aksesoni paketen e plote te legjislacionit shqipëtar mbi drejtësinë penale por jo vetëm, gjithashtu gjeni edhe legjislacionin ne kuader te Keshillit te Europes, te Bashkimit Europian dhe ate te Kombeve te Bashkuara. (https://tedrejtatetedenuarve.al/publications/)

Platforma “te drejtat e te denuarve” mundeson gjithashtu nje blog të dedikuar per të shkëmbyer përvoja, njohuri, pyetje të ndryshme dhe në të cilin zhvillohen diskutime për zgjidhjen e rasteve të caktuara. (https://tedrejtatetedenuarve.al/community/)

Per te qene pjese e forumit/Kanalit te Komunikimit ju duhet te rregjistroheni me pare ne hapsiren ‘rregjistrohu’ duke shenuar emrin tuaj dhe emailin.

Per me shume detaje ju ftojme te vizitoni platformen duke klikuar www.tedretjatetedenuarve.al ne internet dhe te rregjistroheni për të ndarës hqetësimin, pyetjet apo historinë tuaj ose të një familjari tuaj.