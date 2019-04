Eshte prezantuar sot ne Tirane Biblioteka digjitale universitare ulibrary.rash.al një tjetër kërkesë e plotësuar e studentëve. Të pranishëm në këtë takim me studentë dhe përfaqësues të arsmit ishin Kryeministri Rama dhe ministrja e Arsimit Besa Shahini.

Gjate prezantimit te bibliotekes universitare digjitale, Shahini beri me dije se jane miliona artikuj, dhjetera mijera artikuj shkencore, revista, kurse per gjuhe te huaj etj.

Kjo biblioteke digjitale e cila eshte falas per studente, pedagoge e studiues, eshte nje tjeter arritje ne kuader te paktit per universitetin, duke u dhene mundesi te plote studenteve dhe jo vetem, por edhe duke cuar kostot ne zero per studentet.