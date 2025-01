Ndërsa Polonia hyn në ditët e para të presidencës së saj të Këshillit të Bashkimit Evropian, fermerët kanë dalë në rrugët e Varshavës në shenjë proteste. Duke protestuar në të njëjtën ditë me galën e hapjes së presidencës polake, demonstruesit marshuan nën sloganin “5 x STOP” duke iu referuar asaj që demonstruesit theksojnë si pesë zona që prekin Poloninë si rezultat i politikave të prezantuara nga Brukseli: marrëveshja tregtare Mercosur , Marrëveshja e Gjelbër Evropiane, importi i produkteve bujqësore nga Ukraina, shkatërrimi i sektorëve polakë të pylltarisë dhe peshkimit dhe problemet në ekonominë polake.

Kjo është e fundit në një seri protestash të mbajtura nga fermerët, jo vetëm në Poloni, por edhe në të gjithë Evropën që nga dhjetori 2023. Si fermerët francezë dhe spanjollë kanë shprehur gjithashtu pakënaqësinë e tyre me marrëveshjen tregtare Mercosur, e cila sipas tyre do të dëmtojë blegtorinë dhe bujqësinë evropiane si dhe do të lejojë produktet që i nënshtrohen standardeve më pak strikte të hyjnë në BE. Qeveria polake, e ngjashme me ato të Francës dhe Gjermanisë, ka shprehur kundërshtimin e saj zyrtar ndaj marrëveshjes Mercosur. Fermerët polakë janë kundër importeve bujqësore nga Ukraina, ndërkohë, për shkak të asaj që ata e shohin si vënien e prodhuesve vendas në një pozitë të pafavorshme.

Metodat e fermerëve protestues kanë përfshirë bllokimin e rrugëve dhe autostradave dhe piketimin para ndërtesave qeveritare. Një bllokadë njëditore e një kalimi kufitar me Ukrainën u krye në nëntor, me bllokada të tjera të rrugëve të tjera rreth Polonisë të kryera në javët në vijim. Protesta e së premtes përfundoi përpara Teatrit Kombëtar të Varshavës, ku do të mbahet hapja e presidencës polake.