Pas aktivitetit të zhvilluar në Korccë, Presidenti Meta në një prononcim për mediat ka shprehur se më në fund në vend sipas tij demokracia është në situatë më normale se sa periudha katastrofike sipas tij e para zgjedhjeve të 25 prillit.

“Meqenëse përmendet doktorin unë do të lutesha që të mos rrinit kaq pranë me njëri-0tjetrin dhje do të lutesha që të gjithë të jenë të kujdesshëm në këtë kohë pandemie pasi ka një tendencë të rikthimit të një vale tjetër.

Sa i takon situatës së demokracisë në vendin tonë edhe ajo është në gjendje problematike pas 25 prillit por sigurisht ishte katastrofike para 25 prillit. Aktualisht pas 25 prillit sidoqoftë janë mundësitë për rivendosjen e plotë të demokracisë dhe parlamentit funksional. Ai duhet të jetë qëllimi ynë kryesor dhe i qytetarëve”, ka thënë Presidenti.