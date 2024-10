Protesta e Milotit është përshkallëzuar në djegie gomash në rrugën kryesore, teksa aksi është i bllokuar në të dy krahët nga mbështetësit e opozitës. Por ajo që ra në sy është zjarri me dru i ndezur në krahun tjetër të rrugës. Pikërisht aty ku një prej protestuesve shtroi gazetën dhe bukën me djath e raki.

Pranë tij një “oxhak” zjarri në asfalt me dru dhe ai që bën thirrje për largimin e “Qeverisë Rama”. “Duhet të zhduken Edi Rama dhe Partia Socialiste, janë kriminelë. Njerëzit e mirë, të tjerët, janë vëllazën me njëri-tjetrin, socialistë dhe demokratë”, shprehet ai, teksa më tej dëgjohet një tjetër që i thotë “të lumtë goja”, por nuk munguan as thirrjet “Rama ik!”.