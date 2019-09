Qelitë për rregjimin e ashpër 41 Bis janë bërë gati edhe në paraburgimin 313 dhe në burgun e Peqinit.

Një grup institucionesh po verifikojnë ende informacionet mbi disa të dënuar dhe të paraburgosur të dyshuar që vazhdojnë të mbajnë kontakte jashtë qelisë dhe që për këtë shkak penalizohen nga ligji i supërburgosjes, një ligj që u aplikua edhe për mafiozët në Itali.

Drejtori i përgjithshëm i burgjeve thotë se përveç kushteve të forta të sigurisë, edhe policët që do ruajnë të burgosurit e 41 bisit po trajnohen enkas. Këshilltarja e Ministres së Drejtësisë shton se prokuroria nuk ka sjellë ende emrat e parë që më pas miratohen nga Ministrja.

Këshilltarja e Ministrisë së Drejtësisë tha se në qoftë se personi sipas ligjit edhe në burgime dhe në paraburgim vazhdon të ketë kontakte me organizata kriminale atëherë atij i përgatitet dosja.

Më tej kjo dosje dërgohet në hallka të tjera ndaj është ngritur një strukturë në Minstrinë e Drejtësisë. “Dosjet e para nuk kanë ardhur akoma nga prokuroria ne jemi ende në pritje. Prokuroria është e angazhuar dhe besoj që po verifikon informacionet që kanë ardhurdhe me pas ato do të përcillen në strukturat e ministrisë së drejtësisë” Agron Ismaili, drejtor i Përgjithshëm i burgjeve tregon se ku do jetë ndërtesa.

Ato janë bërë të posaçme është kryer investimi. Gjithçka gati për 41 bis. Anila Hoxha thotë se gjithçka është menduar me detaje për aplikimin e ashpër 41 bis, madje edhe pasqyra nuk është prej qelqi. Ai që do të vendoset në rregjim 41 bis do jetë i izoluar nga gjithçka, do ketë një krevat në dhomë, as frigorifer dhe as televizor.

Madje edhe qiellin nuk do arrijnë ta shikojnë jo vetëm për shkak të kafazëve tradicionalë në burgje por edhe për shkak të grilave të hekurta Përvec kafazëve tradicionalë në burg do ketë edhe grilë të hekurt në dritare.

Agim Ismaili thotë se është cështje sa të dhëna ka. Pra si ndërveprojnë me kriminelët jashtë, me ushtarët me grupin. Pra është cështje provueshmërie. Ndaj janë edhe institucionet e tjera siç është Policia e Shtetit, shërbimi informativ edhe drejtoria e burgjeve natyrisht.

Por në fakt a duhet të jenë akoma më aktive këto dy institucione që 41 bisi të nisë sa më shpejt nga funksionimi. Agim Ismaili thotë se në fakt janë aktive. “Secili jep informacionet e tij. Çështja drejtohet nga prokurori. Ne si drejtori burgjesh kemi dërguar inforamcion”, përfundon ai.