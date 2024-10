Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten bashkimi juaj tashmë i është nënshtruar shumë ndjesive të ndryshme, nëse deri më tani ka rezistuar mund të themi se nuk do të dobësohet, por edhe do të forcohet nga këta yje. Duhet të kujtojmë, në fakt, se kundërshtimi i Venusit përfundoi ditë më parë. Sa i përket punës, përshpejtim për projekte të reja.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten Afërdita në opozitë nuk sjell burime të reja në dashuri. Për sa i përket punës, problemi nuk jeni ju, por disa njerëz me të cilët punoni… Nuk do të jetë gjithmonë e lehtë të ruani qetësinë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten periudha e rishikimit për çiftet e formuara disa kohë më parë. Ata që janë ndarë mund të mendojnë sërish, por është e sigurt që do të duhet pak kohë para se të rifitojnë besimin. Takimet e reja do të vlerësohen ditë pas dite. Sa i përket punës, ju jeni duke pritur për bonuse edhe nëse ndryshimet janë duke u bërë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten mos mendoni për gjithçka që ka shkaktuar mundime dhe mundime gjatë muajve të fundit. Nëse i keni dhënë fund një historie dashurie, mos e mendoni më. Për sa i përket punës, këtë javë lëreni kohën që gjen vetëm për disonancën e Mërkurit dhe Diellit.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten nëse kohët e fundit ka pasur një krizë duket e vështirë të rikuperoheni, të paktën tani për tani… Nga pikëpamja emocionale situata ju kthehet vetëm në favorin tuaj, ndërmjet disa javësh. Për sa i përket punës, muaji tetor është një muaj që të lejon të ecësh përpara me sfida dhe në disa raste edhe të fitosh.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten shenja juaj e horoskopit është shumë mendjemprehtë, duhet të përpiqeni të qëndroni larg problemeve që vijnë nga bota e punës. Për sa i përket punës, disa kontrata do të duhet të rishikohen dhe projektet të studiohen sërish.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten ju jeni duke përjetuar një sezon rikuperimi për marrëdhëniet. Ata që kanë përjetuar një ndarje nuk duhet t’i ndjekin hapat e tyre, por mund të fillojnë të shikojnë përreth. Për sa i përket punës, mundësia për të lëvizur dhe për të bërë propozime do të dyfishojë miratimin tuaj, mund të fitoni një sfidë me këtë qiell.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten Afërdita në shenjën tuaj, gjatë fundjavës do të keni një aftësi të madhe për të dashuruar, për të rizbuluar një pasion që mendonit se kishte humbur. Për sa i përket punës, në këto ditë mund të keni mundësi, programet që dalin do të rikonfirmohen me kalimin e kohës.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten në dashuri ka pasiguri të forta, kujdes nëse ka pasur probleme tashmë në gusht. Mund të ketë distanca, ndoshta edhe të justifikuara, çështje që do dëshironi t’i sqaroni me partnerin. Sa i përket punës, disa bashkëpunime kanë ndryshuar që nga qershori, gjithashtu ka gjasa që të bëni shumë gjëra në të njëjtën kohë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten ka të ngjarë që të jeni të zhytur në mendime dhe të mbani me maturi veten. Marrëdhëniet klandestine, jozyrtare janë më të ndjeshme ndaj këtyre yjeve. Për sa i përket punës, vizatimet e qiellit mbi këtë temë janë të favorshme në plan afatgjatë, por në këtë javë ka një lodhje dhe nervozizëm të madh.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten në dashuri ecim përpara mes uljeve dhe ngritjeve. Natyra juaj e paqëndrueshme nuk duhet të dominojë përsëri jetën tuaj. Për sa i përket punës, situata e ndryshueshme ekonomike nuk është asgjë e re pasi për ju paratë kanë rëndësi deri në një pikë të caktuar.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten Peshq, Afërdita shpërblen ndjenjat, marrëdhëniet, projektet por mbi të gjitha takimet që lindin në këtë periudhë të veçantë. Për sa i përket punës, thirrjeve, takimeve, propozimeve, është mirë të pranoni lajme siç sugjerohen nga tranziti i Jupiterit dhe aspekti i shkëlqyer i Diellit dhe Mërkurit.