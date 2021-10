“Qilimi shqiptar”, në sheshin e ri në Shirokë frymëzuar nga identiteti kulturor i zonës së Shkodrës ka fituar çmimin “Winner 2021” nga Loop Design Awards.

Lajmi është bërë i ditur edhe nga kryeministri Edi Rama i cili me anë të një postimi në rrjetet sociale, shprehet se ky çmim është dhënë mes 650 projekteve nga 50 vende të botës.

“MIRËMËNGJES dhe me Shirokën e rilindur që sapo ka rrokur një çmim nga Loop Design Awards, për imazhin unik, hapësirën publike dhe peizazhin natyror mes 650 projekteve nga 50 vende të botës, ju uroj të diel të mbarë ” shkruan Rama.

Misioni i LOOP Design Awards do të bëhet një nga çmimet më prestigjioze dhe të njohura të Arkitekturës dhe Dizajnit të Brendshëm. LOOP është një platformë e hapur për kreativitet dhe talent.

Shkrimi nga LOOP Design Awards:

Shiroka është një fshat peshkimi i vendosur në brigjet e Liqenit të Shkodrës, pranë kufirit me Malin e Zi. Banorët e tij jetuan për shekuj me radhë nga liqeni, burra që peshkonin me varka të vogla me rrema dhe gra që kujdeseshin për pemishtet dhe thurnin qilima me dorë. Reagimi ndaj përfundimit të një regjimi komunist që i kishte privuar qytetarët nga jeta nga aktivitetet tradicionale “private” ishte mosbesimi i përhapur në sferën publike, i cili çoi në një periudhë të karakterizuar nga okupimi i pakontrolluar dhe privatizimi i hapësirës publike. Si rezultat, hapësira publike e bregut ujor të liqenit të Shkodrës ishte e zënë me ndërtime pa leje si shtëpi private, restorante, zona parkimi privat dhe kioska. “Albanian Carpet” u kthen bregdetin qytetarëve që prishin ndërtimet pa leje, hapin pamjet mbi liqen dhe krijojnë një hapësirë publike të gjallë me karakter shtëpiak.

Projekti “Qilimi Shqiptar” jo vetëm që synon të restaurojë fizikisht dhe funksionalisht bregun ujor të Shirokës, por edhe të rindërtojë ndjenjën e përkatësisë dhe lidhjes me hapësirën publike, e cila është konceptuar si një shtëpi e madhe e bërë nga dhoma të ndryshme të hapura të frymëzuara nga dhoma tradicionale shqiptare ( ODA), e karakterizuar nga një stol i gjatë, i ulët në formë U, ku anëtarët e familjes ulen, shtrihen dhe madje flenë. Këto dhoma hapin pamjet mbi liqen dhe stimulojnë ndërveprimin e qytetarëve me përdorime të ndryshme si dhoma e lojërave, dhoma e piknikut, dhoma e rri kotit, amfiteatri dhe dhoma e peshkatarit. Ana e brendshme e dhomave në formë U është e mbyllur dhe e bërë nga druri, ndërsa pjesa e jashtme është prej guri dhe formon hapa për tu ulur që transformojnë sheshin qendror në një teatër të improvizuar.

Trotuari, ndenjëset dhe shkallët janë të mbuluara me gurë graniti bardh e zi sipas modelit tradicional të qilimave shqiptarë, i cili siguron një identitet unik dhe vendas për hapësirën publike. Pemët e mëdha ekzistuese ruhen dhe integrohen në hartimin e sheshit. Pemë të reja të vogla mbillen në dhomat e hapura për të sjellë hije në vendet e uljes dhe lojës. Qendra e sheshit është mbajtur pa pemë dhe elemente urbane për të lejuar ngjarje publike. Bregdeti i Shirokës shndërrohet në një shesh të orientuar nga këmbësorët, duke minimizuar qarkullimin dhe praninë e makinave. I gjithë aksi qendror i të gjithë fshatit është shndërruar në një zonë trotuari. Një parkim i ri për vizitorët në hyrje të fshatit inkurajon vizitën e fshatit në këmbë.