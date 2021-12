Janë publikuar disa të dhëna të një ‘qyteti 10-minutësh’ të ri të pabesueshëm, ku ‘të gjitha komoditetet e qytetit’ do të jenë brenda 10 minutash shëtitje nga shtëpitë e banorëve.

Sipas mediave të huaja, i titulluar “Projekti H1”, hapësira prej 504,000 metrash katrorë do të jetë e vendosur pranë maleve në kryeqytetin e Koresë së Jugut, Seul, dhe do të jetë plotësisht pa makina.

Metropoli në miniaturë – me ‘rrugë të bollshme dhe natyrë në pragun tuaj’ – do të përfshijë kullat e banimit, parqet, një hotel, një kinema, një bibliotekë dhe zyra të përbashkëta.

Objektet e stërvitjeve si një pistë vrapimi, muret e ngjitjes dhe pishinat dhe shërbimet shëndetësore do të jenë gjithashtu brenda një hapësira e cila mund të përshkruhet lehtë në këmbë.

Ky ‘qytet i zgjuar’ do të përfshijë një qendër tregtare, e cila do të jetë e kompletuar me një qendër komunitare dhe një kopsht fëmijësh.

Do të ketë gjithashtu hapësira të përbashkëta për “sallone diskutimi” dhe hapësira për ngjarje të tjera.

Nivelet e poshtme të tetë kullave të banimit të lagjes do të përcaktohen për aktivitete tregtare, arsimore dhe kulturore.

Siç thuhet më tej, banorët e mundshëm do të kenë mundësinë të jetojnë në apartamente ‘fleksibël, kompakte’ të madhësive dhe gamës së çmimeve të ndryshme.

Çdo apartament do të ketë një ballkon me hapësirë për vazo dhe mbjelljen e bimëve, dhe banorët do të inkurajohen të kultivojnë barërat dhe bimët e tyre.

Ajo synon të luftojë vetminë duke përfshirë ‘hapësira të përbashkëta’ në çdo kat. Kopshtet e çatisë janë punuar në dizajnin në majën e këtyre kullave.

Shumë nga hapësirat e zyrave të Projektit H1 do të vendosen në Town Plaza, i cili do të ketë një ‘ballkon qiellor’ dhe tarraca në çati.

Punëtorët gjithashtu mund të punojnë në një ‘officetel’ – një koncept që kombinon tiparet e dizajnit të ‘një shtëpie, një hoteli dhe një zyre’.

Kompania e Zhvillimit Hyundai dhe kompania arkitekturore holandeze Unstudio janë prapa zhvillimit, i cili do të ndërtohet në një zonë të vjetër industriale.

Një hapësirë e tillë do të lidhet me Seulin nëpërmjet një stacioni nëntokësor dhe banorët do të inkurajohen të ecin dhe të ngasin biçikletat në qytetin miqësor për këmbësorët.

Megjithëse është pa makina, banorët do të mund t’i parkojnë automjetet e tyre në parkingje nëntokësore.

Qëndrueshmëria do të luajë një rol të madh në paraqitjen e zhvillimit – një sistem filtrimi uji do të përdoret për të ruajtur ujin e shiut dhe mbetjet e zonës do të përdoren për të zhvilluar fermat urbane.

Një përfaqësues për Unstudio tha për MailOnline se projekti aktualisht po kalon nëpër procedurat e planifikimit, pa asnjë datë të caktuar për fillimin e punimeve.

Në një deklaratë, bashkëthemeluesi i Unstudio, Ben van Berkel, thotë: “Për masterplanin H1 ne kemi synuar të krijojmë qytetin 10-minutësh të fundit bashkëkohor, ku përvoja e jetës së përditshme të banorëve është përparësia kryesore”.

“Ne e bëjmë këtë nëpërmjet përfshirjes së një densiteti të pasur të përvojave, të cilat ofrojnë një gamë të gjerë opsionesh për mënyrën se si ata mund të kalojnë jetën, punën dhe kohën e lirë, duke u kursyer gjithashtu atyre kohën e nevojshme për të udhëtuar diku tjetër në qytet – sepse, me kohën që kursehet, krijohet më shumë kohë”.

Sidoqoftë, ky nuk vlerësohet një koncept krejtësisht i ri – shkencëtari francezo-kolumbian Carlos Moreno doli me idenë për një ‘Qytet 15-minutësh’ në vitin 2016.