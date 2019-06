Kryeministri Edi Rama vazhdon fushatën e tij elektorale ku tani po mban një takim me banorët e Dropullit.

Rama u tha banorëve se shqiptarët janë populli më politikan. Ai i tha banorëver të zonës se në Dropull do bëjmë punë të mira.

“Besoj se në Dropull do bëjmë punë të mira. Kjo zonë ka potenciale dhe do bëjmë investime. Jemi të gabueshëm, por më të mirë se në nuk ka Në 2013 mundëm Berishën me gardën e PD-së. Kush e beson se nuk mund ta mundim Lulin? Do ti tragojmë të gjithë botës që drejtësia funksionin”- tha Rama.

Rama foli edhe për protestat e opozitës dhe përgjimet e prokurosisë para banorëve të zonës.

“Ata janë të çmendur, të gjithë njëherësh. Djegi shkolla dhe dashurojnë molotovin. Ata janë në hënë, herë shfaqen e herë zhduken.Për përgjimet, prokuroria nuk ka bërë askënd përgjegjës.

Meta zgjodhi rrugën e dhunës institucionale. Të gjithë shqiptarët e dinë kush blen vota”- tha kryeministri Edi Rama.