Në konferencën me kryeministren italiane Meloni, Rama foli për sulmet mbi marrëveshjen me Italinë për emigrantët, duke thënë se qëllimi i vetëm është poltik dhe gjithçka është bërë në kurriz të shqiptarëve.

Rama tha se Shqipëria s’ka mafie si Camorra e Cosa Nostra.

Më duhet të citoj një gazetë, të se nesërmes, ‘Thelbi i kriminaliteti shqiptar është vendi ku veprojnë klanet që lidhen me trafikun e qenieve njerëzore. Më duhet t’iu rrëfej që e kemi marrë seriozisht këtë zbulim shqetësues, meqë gazeta e së nesërmes thonte që po merreshim me zbulimin e këtyre klaneve, do të thotë që po merremi me SPAK dhe na siguruan që ky klan nuk ekziston.

sigurisht verojnë grupe kriminaliteti, por sipas SPAK nuk ekzistojnë premisat për të folur për një mafie shqiptare, term i përdorur për të hedhur baltë mbi Shqipërinë, duke cituar kreun e SPAK s’mund të themi se në këtë vend ekzistojnë struktura që u ngjanë Cosa Nostra, Camorra, sepse grupet kriminele shqiptare s’kanë hierarki dhe veprojnë në rrethe të ngushta familjare apo shoqërore. S’mund të mos shfrytëzoj këtë rast për të shprehur trishtim për gjysmë të vërteta. Me qëllim fare të qartë për të sulmuar marrëveshjen mes dy qeverie në luftën kundër migracionit të paligjshëm. Të kenë turp, të turpërohen të gjithë ata që të drejtë demokratike për të kundërshtuar këtë marrëveshje e kanë shndërruar në një abuzim të pushtetit të katërt dhe kjo në kurriz të shqiptarëve.