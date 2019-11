Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se ditë e nesërme do të mblidhet Komitetin Ndërkombëtar të Rindërtimit dhe të gjithë kontribuuesit, teksa ka ftuar edhe opozitën që të marrë pjesë.

“Nesër do të takohem me komitetin ndërkombëtar të rindërtimit. Është një organizim me përfaqësues nga qeveria, shoqëria civile, për ngritjen e fondeve dhe përfaqësues të bankave të shoqatave të ndryshme, të Dhomës së Tregtisë. Kështu që do të dëshiroja që opozita të bashkohej me ne që të hedhin në tryezë idetë e tyre dhe të marrin idenë më të mirë. Nuk është fjala kush është më inteligjenti. Nuk është koha që të zihemi kush është më i mencuri, më i miri. Tani është koha që të përballemi me sfidën si qenie njerëzore që kanë vendime, për të marrë më të mirë për vendin tonë. Kemi nevojë për ju”, tha Rama.