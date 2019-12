Kryeministri Rama, ka inspektuar një hotel në Shëngjin, ku janë të akomoduar një numër i madh banorësh që janë larguar nga Thumana.

I shoqëruar edhe nga Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, kryeministri Rama ka takuar banorët, ku i ka pyetur për gjendjen si dhe shërbimin që po marrin.

Kreu i Qeverisë është interesuar edhe për shërbimin mjekësor ndaj banorëve të akomoduar në këtë hotel.

Rama takuar edhe me disa gra, të cilët po marrin asistencë psikologjike.

“Unë me gratë nuk lodhem kurrë, burrat me shkatërrojnë”, -u shpreh Rama me humor, teksa bashkëbisedonte me disa gra në hotelin ku ata po qëndrojnë bashkë me familjet e tyre.

Ai u është kthyer burrave, duke u thënë se vetëm u shtoni stres burrave,