Duke nisur nga viti i ardhshem rëra në bregdetin e Lezhës do të shfryrtëzohet vetem nga hoteleritë që operojnë në këtë zonë.Propozimi është bërë nga Bashkia Lezhë dhe pritet të miratohet nga qeveria.Konfirmimi ka ardhur nga kryebashkiaku Pjerin Ndreu, sipas të cilit hotelet do të kenë një dhomë dy çadra dhe e gjithë pjesa tjeter e plazhit do të jetë publik.

Lezha ka një vije bregdetare prej 26 km dhe deri më tani 80% e rërës është shfrytëzuar nga privati dhe vetem 20% ka qenë plazh publik, ndërkohë qe shfytëzimi i rërës shpesh herë është bërë burim konfliktesh.