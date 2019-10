Moti i paqendrueshëm do të vijojë që në orët e para të ditës së sotme. Në Veriperëndim, Perëndim e Jug të vendit reshjet e shiut parashikohen intensive në formë rrebeshesh me shkarkesa elektrike. Gradualisht gjatë pasdites reshjet do të ndërpriten për të mbetur në Jug e Juglindje në intensitet të ulët.

Vranësirat do ti lenë vendin kthjellimeve. Era përsëri do të fryjë hera herës e vrullshme kryesisht në bregdet, duke u shoqëruar me një valëzim të forcës 4 dhe 5 ballë.

Temperaturat parashikohen:

-në zonat malore 10ºC deri në 18ºC

-në zonat e ulëta 12ºC deri në 25ºC

-në zonat bregdetare 15ºC deri në 25ºC