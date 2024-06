Partia Socialiste mbledhë nesër Asamblenë Kombëtare. Takimi i radhës në funksion të procesit të rienergjizimit mes socialistëve do të mbahet online.

Mbledhja e Asamblesë do të nisë në 17:00 me fjalën e kryeministrit Edi Rama, e cila do të pasojë me fjalën e sekretarit të Përgjithshëm, Blendi Klosi.

Kjo është Asambleja e katërt që do të mbahet brenda këtij viti, në funksion të riorganizimit dhe energjizimit të Partisë Socialiste. Klosi do të sjellë një panoramë të procesit të zgjedhjeve brenda PS.

Në mbledhje pritet të miratohet edhe pr.vendimi për thirrjen e Kongresit të PS, organi më i lartë vendimarrës në parti që pritet të mblidhet në korrik.