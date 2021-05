Orët e para të ditës së sotme do të paraqiten nën ndikimin e motit të kthjellët dhe vranësirave të lehta, ku më të dukshme paraqiten në zonat Juglindore.

Pasditja dhe mbrëmja do të sjellin shtim të vranësirave në zonat malore, por zonat e ulëta dhe bregdeti do të mbeten sërish me kthjellime dhe kalime vranësirash të lehta.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ekstremale ditore nga 8°C zonat malore deri në 27°C zonat e ulët.

Era do fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi mbi 40 km/h kryesisht nga drejtimi jugor duke krijuar në det dallgëzim 4 ballë.