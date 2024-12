Sekretari i Shtetit Antony Blinken po udhëton në Evropë për atë që pritet të jetë takimi i fundit i ministrave të jashtëm të NATO-s të nivelit të lartë për administratën Biden. Takimi, i caktuar për të martën dhe të mërkurën në Bruksel, do të fokusohet në forcimin e mbështetjes aleate për Ukrainën ndërsa Presidenti i zgjedhur Donald Trump përgatitet të marrë detyrën në janar. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, Blinken do t’i japë përparësi diskutimeve mbi sigurinë transatlantike, duke përfshirë mbrojtjen e Ukrainës kundër pushtimit të Rusisë dhe forcimin e partneriteteve me aleatët e NATO-s në Lindjen e Mesme, Afrikën e Veriut dhe rajonet e Sahelit. Përgatitjet për samitin e NATO-s në Hagë vitin e ardhshëm pritet të jenë gjithashtu një temë kryesore.

Megjithëse Presidenti Joe Biden nuk do të jetë më në detyrë kur udhëheqësit e NATO-s të takohen për samitin e tyre të ardhshëm në qershor, administrata e tij ka përshpejtuar ndjeshëm ndihmën ushtarake për Ukrainën muajt e fundit. Paketat e ndihmës kanë përfshirë sisteme të avancuara të armëve, duke lehtësuar kufizimet e mëparshme për vendosjen e tyre.

Strategjia e Biden synon të forcojë pozicionin e Ukrainës për negociatat me Rusinë ndërsa konflikti përshkallëzohet. Lëvizja vjen mes raporteve për përparime të mëdha ruse dhe vendosjen e trupave të Koresë së Veriut për të ndihmuar forcat ruse. “Qëllimi i administratës është të sigurojë që Ukraina të jetë në pozitën më të fortë të mundshme për bisedimet e ardhshme”, kanë thënë zyrtarët.