Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të martën nga pikëpamja financiare ka ende diçka për të rishikuar. Ndoshta nuk po i menaxhoni mirë paratë ose keni bërë një investim të rrezikshëm dhe tani po paguani pasojat. Për ju, ekuilibri i brendshëm është gjithashtu thelbësor për të menaxhuar më mirë marrëdhëniet me të tjerët.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën energjia dhe krijimtaria juaj po arrijnë kulmin. Jeni më të etur se kurrë për të arritur qëllimet e rëndësishme që i keni vendosur vetes. Ndoshta ju duhet të përdorni më shumë aftësitë tuaja sociale dhe komunikuese për të arritur një qëllim të rëndësishëm në punë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën po kaloni një periudhë të luhatshme në të cilën financat tuaja nuk do të jenë në krye, ndërkohë që jeni shumë energjikë dhe të vendosur. Ne do të duhet të përpiqemi të jemi më sipërmarrës dhe të krijojmë kushtet për të zgjeruar horizontet tuaja. Ju duhet të punoni më shumë në aftësitë tuaja social.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të martën jeta dashurore po bëhet shqetësimi juaj i vërtetë në këtë periudhë. Po kaloni një periudhë të karakterizuar nga ulje-ngritje dhe marrëdhënia juaj me partnerin nuk është gjithmonë aq e sinqertë dhe spontane sa duhet.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën në këto orë je më pak i pasionuar dhe më pak i përfshirë nga pikëpamja sentimentale. Ndoshta rutina e zakonshme ju ka lodhur dhe do të dëshironit të kërkoni diçka të re ose stimuj të rinj për të ecur përpara dhe për të jetuar në harmoni me veten. Fatmirësisht nuk ju mungon energjia dhe intuita e mirë në punë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të martën aftësitë tuaja sociale janë në maksimumin e tyre tani. Jeni gjithmonë të aftë kur bëhet fjalë për të komunikuar idetë dhe intuitat tuaja dhe kjo do t’ju ndihmojë gjithashtu të arrini rezultate të rëndësishme në punë. Fati nuk është në anën tuaj këto ditë, por gjërat së shpejti do të ndryshojnë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën forca juaj e madhe është ekuilibri i brendshëm që ju ndihmon të menaxhoni me mençuri dhe maturi edhe ato situata të mprehta që varen mbi jetën tuaj. Disa hije të vogla mund të turbullojnë sferën tuaj të punës dhe të ngadalësojnë disa nga projektet tuaja.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën kjo është koha e duhur për të goditur nëse ka një person që ju pëlqen. Shpallni ndjenjat tuaja dhe dilni përpara pa hezitim sepse yjet mbi të gjitha favorizojnë histori të reja. Kushtojini vëmendje edhe disa problemeve të vogla shëndetësore

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të martën shpirti juaj i madh i përshtatjes do t’ju ndihmojë të kapërceni këtë fazë disi komplekse ku nuk do të mungojnë pengesat. Në këtë moment dëshira juaj e madhe për aventurë duhet të kombinohet edhe me këtë kërkim të ekuilibrit tuaj të brendshëm. Në dashuri gjithçka shkon mirë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën kjo është një periudhë në të cilën ne kalojmë mes uljeve dhe ngritjeve. Përputhshmëria juaj me të tjerët duket të jetë optimale, por përshtatshmëria juaj ndaj situatave të reja paraqet disa lemza të vogla. Nga pikëpamja sentimentale nuk po jetoni një periudhë që ia vlen të kujtohet.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën nuk do të duhet të shqetësoheni nëse në dashuri keni disa yje kundërshtarë që po ju pengojnë planet. Së shpejti do të keni yje shumë më me fat që do t’ju mundësojnë të zgjidhni çdo konflikt. Për sa i përket punës, mund të shfaqen disa pengesa të vogla për të ngadalësuar ambiciet tuaja.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën besimi i tepruar në aftësitë tuaja mund t’ju bëjë disa mashtrime të këqija. Kini kujdes se çfarë bëni dhe çfarë thoni, sepse çdo gjest juaj mund të kthehet kundër jush. Për sa i përket punës, do të nevojitet vendosmëri më e madhe dhe aftësi më e madhe vendimmarrëse për të dalë nga një situatë mjaft komplekse