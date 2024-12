Është publikuar agjenda e seancës së përbashkët plenare të Kuvendit të Kosovës dhe Kuvendit të Shqipërisë, që do të zhvillohet më 20 dhjetor në Prishtinë. Sipas informacioneve, zyrtarët e lartë të politikës shqiptare, përfshirë kryeministrin Edi Rama, kryetaren e Kuvendit Elisa Spiropali dhe kryetarët e grupeve parlamentare, do të nisen nga Tirana me autobusë për në Prishtinë, ku seanca do të nisë në orën 11:00. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, do të jetë i pari që do të mbajë fjalën, duke e pasuar kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, Elisa Spiropali. Më pas, do të flasin krerët e grupeve parlamentare të të dyja vendeve. Seanca do të mbyllet me fjalët e kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, dhe më pas të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti.

Programi i plotë:

06:00: Nisja nga Tirana në mënyrë të organizuar me autobuzë nga Kryesia e Kuvendit

10:30: Arritja në Sallën e Seancave Plenare të Kuvendit të Kosovës

11:00: Hapja e aktivitetit me ekzekutimin e Himneve Kombëtar

-Fillon Seanca e përbashkët plenare në Kuvendin e Kosovës

Sh.T.Z. Glauk Konjufca, Kryetar i Kuvendit të Republikës së Kosovës (10 min)

Sh.S.Znj. Elisa Spiropali, Kryetare e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë (10 min)

Znj. Mesila Doda, Kryetare e Grupit Parlamentar Demokraci dhe Integrim, Kuvendi i Shqipërisë (3 min)

Besnik Tahiri, Kryetar i Grupit Parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Kuvendi i Kosovës (3 min)

Z.Fatmir Mediu Anetar i Grupit Parlamentar Aleanca për Ndryshim, Kuvendi i Shqipërisë (3 min)

Enis Kervan, Kryetar i Grupit Parlamentar Multietnik, Kuvendi i Kosovës (3 min)

Arben Gashi, Kryetar i i Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Kuvendi i Kosovës (3 min)

Gazment Bardhi, Kryetar i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Kuvendi i Shqipërisë (5 min)

Abelard Tahiri, Kryetar i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Kuvendi i Kosovës (5 min)

Niko Peleshi, Kryetar i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Kuvendi i Shqipërisë (5 min)

Mimoza Kusari-Lila, Kryetare e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Kuvendi i Kosovës (5 min)

Sh.T. Z. Edi Rama, Kryeministër i Republikës së Shqipërisë (10 min)

Sh.T. Z. Albin Kurti, Kryeministër i Republikës së Kosovës (10 min)

Mbyllja e Punimeve

Kthimi për në Tiranë, në mënyrë të organizuar me autobuzë.