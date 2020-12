Edhe gjatë kësaj të mërkure vendi ynë do të jetë nën ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme të cilat do të diktojnë vranësira dhe reshje dëbore në zonat malore.

Por reshje shiu do ketë në zonat e ulta dhe bregdetare. Herë pas here do ketë intervale të shkurtra me kthjellime.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit rriten në mëngjes mbeten të pandryshuara në mesditë duke u luhatur nga -1°C në 14°C.

Era do fryjë mesatare në tokë por e fort në det me shpejtësi deri 60 km/h nga drejtimi Jugor duke krijuar në det dallgëzim 6 ballë.