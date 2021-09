Një studim i ri amerikan lidhur me parandalimin e korona virusit ka zbuluar shansin e trajtimit të Covid me pilula ditore. Këto pilula do të arrijnë të luftojnë virusin herët pas diagnozës dhe në mënyrë të mundshme të parandalojnë zhvillimin e simptomave pas ekspozimit.

“Antiviralët oralë kanë potencialin jo vetëm për të zvogëluar kohëzgjatjen e sindromës së dikujt Covid-19, por gjithashtu kanë potencialin për të kufizuar transmetimin tek njerëzit në familjen tuaj nëse jeni të sëmurë,” tha Timothy Sheahan, një virolog në Universitetin e Karolinës së Veriut -Chapel Hill i cili ka ndihmuar pionierët e këtyre terapive.

Antiviralët janë tashmë trajtime thelbësore për infeksionet e tjera virale, përfshirë hepatitin C dhe HIV. Një nga më të njohurit është Tamiflu, pilula e përshkruar gjerësisht që mund të shkurtojë kohëzgjatjen e gripit dhe të zvogëlojë rrezikun e shtrimit në spital nëse jepet në momentin e duhur.

Ilaçet, të zhvilluara për të trajtuar dhe parandaluar infeksionet virale tek njerëzit dhe kafshët, funksionojnë ndryshe në varësi të llojit. Por ato mund të projektohen për të rritur sistemin imunitar për të luftuar infeksionin, për të bllokuar receptorët në mënyrë që viruset të mos hyjnë në qelizat e shëndetshme ose për të ulur sasinë e virusit aktiv në trup.

Të paktën tre antiviralë premtues për covid janë duke u testuar në provat klinike, me rezultate të pritshme sa më shpejt në vjeshtë ose dimër, tha Carl Dieffenbach, drejtor i Divizionit të AIDS -it në Institutin Kombëtar të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive, i cili po mbikëqyr zhvillimin antiviral.

“Unë mendoj se ne do të kemi përgjigje se çfarë janë të afta këto pilula brenda disa muajve të ardhshëm,” tha Dieffenbach.