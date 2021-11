Deputeti i PD-së, Tritan Shehu ka kërkuar sot interpelancë me ministren e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu për pandeminë. Shehu teksa bëri thirrje për vaksinimin e popullsisë, tha se në vendin tonë nuk duhet të përdoren më vaksinat ruse dhe kineze pasi janë të pasigurta dhe të pacertifikuara nga EMA.

Ai tha se sot popullsia është e rrezikuar nga pandemia , madje akuzon qeverinë se po e kthen vaksinimin në sallatë ruse me kombinimin e vaksinave që njihen nga BE me ato kineze e ruse.

‘Fatkeqësisht vendi ynë që nga 2020 nuk pati asnjëherë strategji reale, transparente përballe epidemisë. Nuk shoh dhe nuk kemi asnjë strategjitë qartë dhe objektiva të përcaktuara për vaksinimin e popullsisë. Sot po e mbushni vendin me vaksina kinezë të pacertifikuara nga EMA dhe të pasigurta. Ju bëni demagogji.

Shqiptarët meritojnë të vaksinohen me ata që bën edhe BE, jo vaksina të pacertifikuara. Ne përdorim vaksinën kineze të pacertifikuar që nuk përdoret nga BE. Ne jemi në amulli të plotë duke bërë një sallatë ruse me vaksinat. Në këto kushte po humbim jetë njerëzish dhe rrezikojmë të përkeqësohemi”, tha Shehu.