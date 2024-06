Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

E shtuna do të jetë një ditë interesante për ju që po përpiqeni të kompensoni disa vonesa të cilat nuk janë shkaktuar nga fati i keq, por vetëm nga zgjedhjet personale.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

E shtuna nuk është një nga ditët më të mira të këtij qershori por me kalimin e orëve, gjithçka do të kalojë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

E shtuna do të jetë një ditë frymëzuese për ju. Vetëm se nga mbrëmja e në vazhdim mund të lindin disa probleme të vogla fizike por asgjë e pakapërcyeshme. Shijoni një relaksim të merituar.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Duhet të mundoheni të jeni më të drejtpërdrejtë në raport me bashkëpunëtorët tuaj. Nuk do të mungojnë mundësitë për të zgjidhur të gjitha çështjet e mbetura pezull prej kohësh. Nga pikëpamja ekonomike, situata duket se është përmirësuar pak në krahasim me të shkuarën e afërt.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

E shtunë do ju gjejë tejet të acaruar dhe kritik në raport me bashkëpunëtorët tuaj. Gjithçka për shkak të disa të papriturave të vogla, të cilat nuk ju lejojnë që të përqendroheni në gjërat më të rëndësishme.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Duhet të jeni të kujdesshëm dhe të qetë. Më në fund do të keni përgjigjet e punës që keni pritur prej disa kohësh. Ju këshillojmë relaks e argëtim.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Shmangni marrjen e vendimeve të nxituara në vendin e punës, pasi nuk do të jeni të përqendruar dhe rrezikoni që të bëni ndonjë gabim të rëndë. Nga pikëpamja sentimentale, parashikohet një mbrëmje e cila do ju gjejë romantik dhe të qetë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Parashikohet një periudhë interesante për të zgjidhur të gjitha çështjet e mbetura pezull prej kohësh. Në vendin e punës parashikohen përgjigje të rëndësishme, të cilat do të përmirësojnë ekonominë. Do të jeni shumë të guximshëm dhe të gatshëm për bashkëpunim.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Nga pikëpamja fizike ndiheni mjaft të lodhur, por përpiquni të rikuperoni këto ditë. Për sa i përket punës, keni shumë e shumë projekte për të realizuar. Do të arrini të mbyllni me sukses disa negociata tejet të komplikuara

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Në këtë moment duhet të përpiqeni të mirëprisni sa më shumë sugjerime lidhur me projekte interesante në vendin e punës. Nëse në dashuri ndiheni të lënë pas dore, ka ardhur momenti që të merrni masa.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Në këtë periudhë po përjetoni disa tensione të tepërta. Përqendrohuni askush nuk do arrijë që tju pengojë

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën, ju jeni kaq të zënë me çështjet e punës dhe organizimin e jetës suaj, saqë përfundoni duke e vënë në fund dashurinë. Shmangni këtë gabim në ditën e ardhshme.