Autoriteti Rrugor Shqiptar mbrëmjen e kaluar informoi se një ortek i rënë në Qafën e Thores ka bllokuar rrugën, duke sjellë vështirësi në qarkullimin e mjeteve.

Sipas ARRSH-së, punëtorët e mirëmbajtjes së rrugëve dhe mjetet borëpastruese po punojë për pastrimin e ortekut.

“Në Qafën e Thores po punohet me mjete borëpastruese dhe me forca të shtuara për pastrimin e një orteku që ka sjellë edhe bllokimin e rrugës puna do të vazhdojë pa u ndalur, derisa aksi të bëhet i qarkullueshëm për mjetet”, informoi ARRSH-ja.