PARTIA DEMOKRATIKE E SHKODRËS NË NJË NJOFTIM I KA BËRË THIRRJE TË GJITHË QYTETARËVE QË TË MARRIN PJESË NË PROTESTËN E RADHËS QË DO TË JETË DITËN E NESËRME NË ORA 18:00 TEKSA DO TË BLLOKOHET AKSI SHKODËR-TIRANË NË VENDIN E QUAJTUR KRYEBUSHAT.

PARTIA DEMOKRATIKE E SHKODRES, EDHE NJE HERE ASHTU SIKURSE KA DEKLARUAR EDHE ME PARE, THUHET NË NJOFTIM DO T’I PRIJE PROTESTES SE RRADHES SE QYTETAREVE TE SHKODRES.

TE VENDOSUR PER TE LARGUAR TE KEQEN E SHQIPERISE DHE TE SHQIPTAREVE QE E KA EMRIN EDI RAMA NGA KARRIKA QE E KA BERE PIS ME GJAK E ME DROGE, BASHKOHEMI EDHE NJE HERE DITEN E ENJTE, DATE 2 MAJ NE OREN 18:00 NE KRYEBUSHAT.

DO TE BLLOKOJME AKSIN RRUGOR ATY SI NJE AKT I MOSBINDJES CIVILE, SI NJE VEPRIM PAQESOR POR ME MESAZHIN ME TE FORTE SE KURRE, SHKODRA ESHTE E SHKODRANEVE DHE JO E KRIMINELEVE, SHQIPERIA ESHTE E SHQIPTAREVE DHE JO E EDI RAMES, PERFUNDON NJOFTIMI I PD SHKODËR.