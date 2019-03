Vrasje ne grude ne afersi te fushes se aviacionit

Mësohet se viktima Ferdinand Polia 36 vjec nga Thethi.Ai është qëlluar me armë zjarri disa here, ndersa levizte me mjetin e tij.

Nuk dihet ende autori dhe motivet e kësaj ngjarjeje.

Ferdinand Polia njhet si një biznesmen i cili ka në pronësi disa bujtina në Theth.

Njoftimi i policise

Sot në ora 16.30, është derguar në Spitalin Rajonal Shkodër shtetasi F.P, rreth 35 vjeç, i plagosur me armë zjarri.

Megjithe perpjekjet per ti dhene ndihme mjekesore ai ka ndërruar jetë.

Ngjarja ka ndodhur në fshatin Grude dhe sipas informacioneve të para është qëlluar disa herë me armë zjarri teksa po levizte me një automjet.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të kësaj ngjarje dhe identifikimin dhe kapjen e autorit/ve.