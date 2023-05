Kandidati I Partisë socialiste për Bashkinë Vau Dejës ka zhvilluar një tur takimesh në zonë! Ndalesa e parë ishte me banorë te fshatrave Mjedë dhe Dejë. Rikonstruksioni I Shkollës së Mjedës ka përfunduar fazën e tenderimit dhe pritet të nisë puna, ndërsa për fshatin Dejë, Shkreli u premtoi banorëve se do të merret përsonalisht me çeshtjen e tokës që përmbytet herë pas herë

Më pas Shkreli takoi banorët e Fshatit Shelqet.Prioritet mbeten kanalet vaditëse

Për Spatharin lajmi I mirë është miratimi i ndërtimit të ujësjellesit, investim që banorët e kërkojnë prej kohësh. Shkreli u premtoi banorëve se për Spatharin në 4 vitet e ardhshme do të punohët ne zhvillimin e agroturizmit

Banorët e këtyre lagjeve i premtuan Shkrelit votë masive me 14 maj, si e vetmja mundësi për zhvillimin e Vau Dejësit.