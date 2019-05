Ironia, paradoksi, kontradikta, tmerri. Këto janë ato që përcaktojnë kohën në të cilën jetojmë. Nga njëra anë, presidenti i 45 i Shteteve të Bashkuara, është një gënjeshtar i paturpshëm. Nga ana tjetër, presidenca e tij u ofron amerikanëve të ballafaqohen me mite, rreth mënyrës se si funksionon aktualsht vendi i tyre.

Donald Trump është artisti i dështuar i klasit të parë. Megjithatë, i gjitha “arti i tij” reflekton kohën në të cilën është prodhuar. Brenda shumë gënjeshtrave, ka grimca të së vërtetës. Më lejoni të ofroj 7 shembuj ilustrues të miteve, që presidenca Trump ka shkatërruar njëherë e përgjithmonë.

Miti nr.1: Qëllimi i qeverisë, është të avancojë të mirën e përbashkët

Në politikën moderne amerikane, koncepti i së mirës së përbashkët, nuk ka më ndonjë kuptim praktik. Dhe nuk ka pasur për dekada të tëra. Në fakt, popullariteti i Trump me “bazën” e tij të mbështetësve, rrjedh pjesërisht nga paraqitja e tij e sinqertë e kundërshtarëve të tij politik jo si një opozitë besnike, por si një forcë armike. Kritikët ia kthejnë kusurin: ata e urrejnë presidentin, dhe tani që gjeneralet e Trumpit janë zhdukur, cilido në administratën e tij nuk njeh kufij. Rregulli i Miç Mekonell, është ngritur në statusin e një dogme: Nëse fiton ana jote, hymbet e imja. Prandaj, asgjë nuk është më e rëndësishme se sa një fitore e palës time. Kompromisi është për dështakët.

Miti nr.2: Qeverisja e mire, nënkupton një përgjegjëshmëri në administrimin e të ardhurave

Ky është një nga mitet më të zakonshme të politikës moderne amerikane: demokratët dorëlëshuar tatojnë dhe shpenzojnë shumë; republikanët janë të fiksuar pas buxheteve të balancuara. Kur mori detyrën, Trump u zotua jo vetëm të balancojë buxhetin për të shlyer të gjithë borxhin kombëtar brenda 8 viteve. Ndërkohë, deficiti i projektuar në vitin aktual fiscal, do të jetë sërish 1 trilion dollarë.

Miti nr.3: Drejtësia është e verbër ndaj politikës

Emërimi i Bret Kavanoug në Gjykatën e Lartë, dhe polemikat që shoqëruan konfirmimin e tij, treguan se kjo gjykatë dekadat e fundit është bërë një vend për avancimin e një axhende partiake. Për pasojët anëtarët e saj mbajnë tashmë etiketa të padukshme në togat e tyre të zeza, duke u identifikuar si anëtarë liberalë apo konservatorë, në përputhje në fakt, me pozita e demokratëve apo republikanëve. Për çështjet e nxehta – si e drejtat e armë-mbajtjes dhe ajo e abortit – puna e tyre është të veprojë në përputhje me rrethanat.

Miti nr.4: “Njerëzit e mençur”, janë vërtetë të tillë

Për ta mbajtur Amerikën të sigurtë, për të mbrojtur interesat themelore të vendit, si dhe për të promovuar paqen, presidentët amerikanë që nga Lufta e Dytë Botërore, kanë kërkuar këshilla nga një grup i vogël ekspertësh të politikës së jashtme, që pretendohet se kanë njohuri të specializuara mbi atë se si fuksionon bota, dhe rolin e duhur të SHBA-së në të.

Si një kandidat presidencial, Trump e shprehu hapur përbuzjen për këtë elitë. Tani ai prakrikon versionin e njeriut “më të mirë dhe më të ndriçuar””, një këshilltari të sigurisë kombëtare që beson se “për të ndaluar Iranin nga pasja e bombës bërthamore, bombardojeni këtë vend”.

Miti nr.5: Gjiri Persik përbën një interes jetik mbi sigurinë kombëtare të SHBA-së

Për dekada me radhë, na është thënë se Gjiri Persik është thelbësor për të ruajtur mënyrën tonë të jetesës. E thënë ndryshe thelbi është: Ata kanë naftë, dhe ne kemi nevojë për të. Në fakt, ne nuk kemi nevojë për naftën e tyre. Për më tepër, djegia e gjithë naftës përshpejton ndryshimet klimatike, të cilat përbëjnë një kërcënim më të madh për mirëqenien e popullit amerikan, se sa çdo gjë që mund të ndodhë në Gji.

Ndërkohë, disa dekada të ndërhyrjes së SHBA-së në atë rajon, kanë prodhuar efektet e kundërta nga ato që patën premtuar politikëbërësit. Ndëkohë, Trump vazhdon t’u shpjogojë mbështetësve interesin e vazhdueshëm të SHBA-së në këtë pjesë të botës: auditët, si dhe shtetet e tjera të Gjirit, kanë një oreks të pangopur për armatimet amerikane.

Miti nr.6: Perspektivat për një paqe izraelito-palestineze, varen nga ndërmjetësimi i ndershëm i Uashingtonit

Trump, e ka cilësuar gjithë procesin e paqes si një mashtrim. Ai favorizon vetëm një palë në këtë konflikt, atë izraelite. Por, kjo nuk duhet të cilësohet si e habitshme. Tek e fundit, për dekada me radhë, Shtetet e Bashkuara kanë mbrojtur Izraelin në Këshillin e Sigurimit të OKB-së dhe gjetkë, së bashku me dhuratat vjetore prej miliarda dollarësh në armatime.

Miti nr.7: Lufta, është vazhdimi i politikës me mjete të tjera

Në fjalimin e tij vjetor, presidenti Trump tha se “kombet e mëdha, nuk zhvillojnë luftëra të pafundme”. Ishte një deklaratë e lavdërueshme. Ai e ka bërë të qartë se dëshiron të largojë trupat amerikane nga Afganistani dhe Siria. Por, siç ndodh shpesh me këtë president, fjalët nuk përkthehen në vepra. Pra, në kundërshtim me qëllimet e shprehura qartë nga Trump, Pentagoni po planifikon të mbajë 7.000 trupa amerikane në Afganistan për 3-5 vjet të tjera, ndërkohë që gjithashtu mban një prani aktive edhe në Siri. Me fjalë të tjera, luftërat e pafundme nuk do të përfundojnë së shpejti.