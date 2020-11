Ismet Peja, një ndër këngëtarët më të mirë të muzikës shqipe, ka ndërruar jetë në moshën 83-vjeçare.

Lajmin e hidhur për ndarjen e tij nga jeta e ka bërë medije i biri, Visar Peja me anë të një njoftimi në rrjete sociale.

“JARAN nuk dijta ndryshe as nuk mujta ndryshe me lajmru largimin tend nga kjo jete…pusho i qete se per ne ke ngel i perjetshem…tfala i bon Mames Jaran”, ka shkruar ai.

Peja është ndarë nga jeta në orët e para të mëngjesit. 83 vjeçari i lindur në Gjakovë është këngëtar i këngëve të vjetra qytetare.

Që në fëmijëri prej moshës 13/14 vjeçare, Ismeti filloi të merrej me muzikë. Sukseset më të mëdha i arriti me shoqërinë muzikore “Hajdar Dushi”, me të cilën kishte prezantime të shumta në TVP dhe Radio Prishtinë.

Ai është ndër artistët me përvojë më të gjatë në skenën muzikore shqiptare. Gjatë karrierës së tij ai solli një sërë projekte si “Knoma kangen sa t’jam gjall”, “Robi plaket kur don vet” dhe jo vetëm.