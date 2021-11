Të paktën katër persona, duke përfshirë një shtetas të huaj, vdiqën dhe dhjetëra të tjerë u plagosën të hënën pasi stuhitë e forta goditën qytetin më të madh të Turqisë, Stambollin dhe rajonet përreth tij, tha zyra e guvernatorit.

Në një deklaratë në Tëitter, ministri i Shëndetësisë Fahrettin Koca konfirmoi se katër persona humbën jetën dhe 38 persona u plagosën.

“Për shkak të kushteve të pafavorshme të motit të shkaktuara nga erërat jugperëndimore që kanë qenë efektive në Stamboll që nga mëngjesi, katër persona kanë humbur jetën, njëri prej të cilëve shtetas i huaj dhe tre shtetas tanë”, thuhet në një deklaratë të zyrës së Guvernatorit të Stambollit.

Shiu me baltë është parë në Stamboll në orët e mëngjesit për shkak të stuhisë. Shumë shoferë u dyndën në lavazhe për të pastruar makinat e tyre të mbuluara me baltë. Një kullë sahati u shpërtheu për shkak të erës së fortë në lagjen Çatalca. Gjithashtu dy kamionë dhe një kamionçinë janë përmbysur në Çatalcë. Nuk raportohet për të lënduar.

Deti përshkoi vijën bregdetare në Izmir për shkak të stuhisë duke u forcuar në rrethin e tij Karşıyaka. Rrugët janë kthyer në liqene dhe njëra anë e rrugës me dy korsi është përmbytur. Gjithashtu janë përmbytur disa banesa dhe biznese.

Stuhia e fortë ua vështirësoi jetën edhe qytetarëve në Karşiyaka. Tramvajet u anuluan për shkak të përmbytjes së ujit të detit në linjën e tramvajit. Ndërkohë, të gjitha udhëtimet detare në Izmir janë pezulluar përkohësisht për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike.

Një stuhi me erëra që arrinin shpejtësinë 80 km/h në Bursa shpërtheu çatitë dhe rrëzoi pemë dhe shtylla. Tramvaji që ofron transport në të gjithë qytetin mbeti i bllokuar nën një çati të hedhur në erë gjatë stuhisë.

Në pamje shihen qytetarë që vrapojnë si pasojë e erërave ekstreme që po ‘shkundin’ ndërtesat.

VIDEO — Storm in Istanbul rips off roof, hitting people on the street nearby pic.twitter.com/f28aPLM3U2

