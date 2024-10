Disa flamuj shqiptarë të kthyer përmbys janë shfaqur nga tifozët e Çekisë në ndeshjen në Pragë. Madje dy prej tyre janë mbuluar me “X”. Kjo nuk është e tëra. Pas portës është shfaqur edhe flamuri i Serbisë mbi hartën e Kosovës. Gjithashtu ka pasur dhe kore raciste

Në një reagim të saj Federata Shqiptare e Futbollit dënoi me forcë duke i quajtur aktet e turpshme, ato që ndodhën gjatë ndeshjes së mbrëmshme (11 tetor) kundër Çekisë.

‘Koret raciste dhe përdhosja e flamurit shqiptar janë të patolerueshme dhe nuk i takojnë fushës së futbollit. Ky akt i rëndë përbën një sulm të hapur ndaj vlerave të futbollit dhe respektit midis kombeve, thuhet në reagim.

Më tej Federata Shqiptare e Futbollit thotë se do të hartojë një note proteste në UEFA.

Federata Shqiptare e Futbollit dënon fuqimisht çdo formë të racizmit dhe fyerjes ndaj simboleve kombëtare dhe do të dërgojë një notë proteste në UEFA, duke kërkuar masa të menjëhershme disiplinore.

FSHF reagoi menjëherë që në pushimin e pjesës së parë duke u kërkuar organizatorëve marrjen e masave të menjëhershme ndaj këtyre akteve për të mos radikalizuar veprimet me ndërprerjen e lojës.

Futbolli është një lojë që bashkon dhe unifikon gjithë popujt duke promovuar barazinë dhe respektin për të gjithë, pavarësisht kombësisë apo përkatësisë etnike. Shqiptarët, si pjesë e familjes së madhe futbollistike, do të qëndrojnë gjithmonë në mbrojtje të këtyre vlerave dhe nuk do të tolerojnë asnjë formë racizmi apo urrejtjeje duke dënuar me forcë çdokënd që tenton të përdhosë bukurinë e këtij sporti’

Në reagimin e mbrëmshmë Kombëtarja ka komentuar dhe humbjen me Çekinë.

“Kombëtarja ka treguar gjithmonë forcë dhe guxim për të përballuar çdo vështirësi duke u ngritur pikërisht atëherë kur lind nevoja. Bashkë me tifozët do të lëmë pas këtë ndeshje dhe bëhemi gati për të shkuar në Gjeorgji për një rezultat pozitiv” thuhet në reagim.

Kombëtarja shqiptare e futbollit humbi 2-0 kundër Çekisë në “Epet Arena” të Pragës në ndeshjen e tretë të Grupit B1 në Ligën e Kombeve. Golat për çekët u shënuan nga Chory në minutat 3 dhe 63, ndërsa kuqezinjtë e Sylvinhos zhvilluan një ndeshje për t’u harruar.