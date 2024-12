Kombëtarja shqiptare e futbollit do të njohë sot kundërshtarët e kualifikueseve të Kupës së Botës 2026. Shorti do të hidhet në selinë qëndrore të FIFA-s në Zyrih në orën 12:00.

Kombëtarja shqiptare është pjesë e vazos së tretë. Ndërkaq, vazot e tjera janë të ndara si më poshtë:

Vazo 1: Francë, Spanjë, Angli, Portugali, Holandë, Belgjikë, Itali, Gjermani, Kroaci, Zvicër, Danimarkë, Austri.

Vazo 2: Ukrainë, Suedi, Turqi, Uells, Hungari, Serbi, Poloni, Rumani, Greqi, Sllovaki, Çeki, Norvegji.

Vazo 3: Skoci, Slloveni, Republika e Irlandës, Shqipëri, Maqedonia e Veriut, Gjeorgji, Finlandë, Islandë, Irlanda e Veriut. Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, Izraeli.

Vazo 4: Bullgari, Luksemburg, Bjellorusi, Kosovë, Armeni, Kazakistan, Azerbajxhan, Estoni, Qipro, Ishujt Faroe, Letoni, Lituani.

Vazo 5: Moldavia, Malta, Andorra, Gjibraltari, Lihtenshtejn, San Marino.

Ekipet do të tërhiqen në 12 grupe me katër dhe pesë skuadra, teksa ato në një vazo nuk mund të luajnë me njëra-tjetrën. Kombëtarja rrezikon në grup Serbinë, ose ndeshje me Kosovën. Sistemi i dueleve do jetë vajtje-ardhje.

Kualifikueset europiane për Kupën e Botës 2026 janë planifikuar të fillojnë në mars 2025 dhe të përfundojnë së bashku me fazën “play-off” në mars 2026.

Ekipet që janë renditur të parat në grupet e Nations League dhe vendet e dyta dhe të treta që luajnë për t’u ngjitur/zbritur nga ligat e NL do të jenë në grupe me katër ekipe dhe do të jenë pjesë e grupeve A-F.

Sa skuadra evropiane kualifikohen në Kupën e Botës 2026?

Në total, 16 vende të UEFA-s do të kualifikohen për Kupën e Botës 2026. 12 fituesit e grupeve kualifikohen direkt në Kupën e Botës; katër vendet e mbetura përcaktohen nga play-off-et që përfshijnë 12 nënkampionët e grupeve.

Si funksionojnë play-off-et për Kupën e Botës 2026?

12 nënkampionët e grupeve do të marrin pjesë në play-off, së bashku me katër vendet e treta më të mira të Ligës së Kombeve UEFA 2024/25 që nuk e përfunduan fazën e tyre të grupeve të Kualifikimeve Evropiane në vendin e parë ose të dytë.

16 skuadrat që do të hyjnë në play-off do të tërhiqen në katër grupe play-off, me nga katër ekipe në secilën. Ndeshjet e play-off do të luhen në gjysmëfinale me një ndeshje të ndjekur nga finalet me një ndeshje brenda të njëjtës dritare ndërkombëtare në mars 2026.

Kualifikimet evropiane të Kupës së Botës 2026: Datat kryesore

Shorti i fazës së grupeve

13 dhjetor 2024

Ndeshjet e fazës së grupeve

nga marsi deri në nëntor 2025

Datat e ndeshjeve të play-off

më 26 dhe 31 mars 2026

Turneu final daton nga

11 qershori deri më 19 korrik 2026