Spanja, tri herë kampionia e Evropës dhe një herë e Botës mund të përjashtohet nga pjesëmarrja në edicionin e Euro 2024 për shkak të ndërhyrjes së qeverisë në Federatën Spanjolle të Futbollit. FIFA dhe UEFA, organet drejtuese të futbollit kanë pyetur Federatën Spanjolle të Futbollit (REEF) për përfshirjen e qeverisë në punën e brendshme të saj. Vendi gjithashtu mund të humbasë të drejtat e tij për organizimin e Kupës së Botës 2030. Sipas gazetës The Sun, presidenti i Këshillit Suprem të Sportit të Spanjës, Jose Manuel Rodriguez-Uribes, u ka dërguar një letër të dyjave organeve, UEFA-s dhe FIFA-s, duke shpjeguar rolin e qeverisë në punët e Federatës spanjolle. Organet drejtuese të futbollit nuk i janë përgjigjur me dashamirësi shpjegimit të Rodriguez-Uribes dhe kanë bërë disa pyetje.

Në mungesë të përgjigjeve të kënaqshme, Spanja mund të humbasë në pjesëmarrjen e saj në Euro 2024. Turneu është planifikuar të luhet në Gjermani nga 15 qershori. Turneu njëmujor ka Spanjën në Grupin B së bashku me Italinë, Kroacinë dhe Shqipërinë. Për më tepër, klubet e ligës spanjolle të futbollit në La Liga, Real Madrid dhe Barcelona, ​​gjithashtu mund të ndalohen të marrin pjesë në Ligën e Kampionëve të vitit të ardhshëm për shkak të një ndikimi të qeverisë në sportin spanjoll. Qeveria filloi të marrë pjesë në funksionet e shoqatës së futbollit pas skandalit të puthjeve të Luis Rubiales në Kupën e Botës për Femra 2023. Rubiales, 46 vjeç, kishte dhënë dorëheqjen pas zemërimit global pasi puthi me forcë yllin e Kupës së Botës për femra, Jenni Hermoso verën e kaluar pas finales. Ai më pas është përballur me hetime në lidhje me parregullsitë financiare gjatë kohës së tij në shërbim, kur Superkupa e Spanjës u transferua në Arabinë Saudite në vitin 2020.

Tani, edhe Italia po bën të njëjtën gjë, por në një mënyrë pak më të ndryshme. Qeveria është gati të miratojë një akt ligjor për krijimi e një “Agjencie për vigjilencën ekonomike dhe financiare të shoqatave sportive profesioniste”. Kjo e fundit mund të kontrollojë të gjitha paratë që hyjnë e dalin nga shoqatat sportive, përfshirë edhe federatën. Në teori, kjo agjenci duhet të shërbejë vetëm për të kontrolluar nëse ka apo jo shkelje financiare. Por UEFA-s nuk i pëlqen një gjë e tillë, ndaj ka lënë të kuptohet se miratimi i një agjencie të tillë. Do të sjellë pasoja të rënda për Italinë. Edhe në këtë rast, kërcënimi me përjashtimin nga Europiani është mëse i mundshëm.