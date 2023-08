Një studim i ri zbulon se edhe një gotë e vetme pije alkoolike në ditë mund të rrisë presionin e gjakut si tek burrat ashtu dhe te gratë pa hipertension ekzistues.

Shumë njerëz kanë probleme me presionin e lartë të gjakut, i njohur edhe si hipertension, i cili konsiderohet si një “vrasës i heshtur”, pasi pacientët fillimisht nuk kanë absolutisht asnjë problem shëndetësor por shumë shpejt shqetësime të ndryshme shfaqen duke sjellë për pasojë disa sëmundje.

Nëse keni problem me presionin e lartë të gjakut, sigurohuni që t’i kushtoni vëmendje dietës tuaj, në të cilën është shumë e rëndësishme të zgjidhni pijet që konsumoni.

Duhet t’i shmangni patjetër pijet alkoolike, ndonëse mund të thuhet se një gotë verë nuk të bën aspak dëm për shëndetin, zbulimi i ri tregon se edhe një gotë e vetme alkooli ndikon në rritjen e presionit të gjakut.

Ndikimi negativ i alkoolit në presionin e gjakut vazhdoi të rritet me kalimin e viteve, zbuloi studimi, madje edhe te burrat dhe gratë që pinin pak çdo ditë.

Sasi të vogla të alkoolit rritën gjithashtu presionin e gjakut më të ulët ose diastolik, por vetëm te meshkujt, sipas studimit, i cili u botua të hënën në revistën Hypertension.

“Të dy leximet sistolike dhe diastolike kontribuojnë në rrezikun kardiovaskular dhe shkojnë paralelisht, por nga të dyja, presioni i gjakut sistolik është padyshim faktori më i rëndësishëm i rrezikut tek të rriturit,” tha bashkëautori i studimit Dr. Paul Whelton, kryetar i shëndetit publik global.

“Alkooli nuk është shkaktari i vetëm i rritjes së presionit të gjakut; megjithatë, gjetjet tona konfirmojnë se kontribuon në një mënyrë kuptimplote, “tha Vinceti, gjithashtu një profesor ndihmës në departamentin e epidemiologjisë në Shkollën e Shëndetit Publik të Universitetit të Bostonit.

“Këshillohet kufizimi i marrjes së alkoolit dhe shmangia e tij është edhe më mirë.”

Koncepti se alkooli i tepërt rrit presionin e gjakut ka ekzistuar për një kohë të gjatë, tha Dr. Andreë Freeman, drejtor i parandalimit kardiovaskular dhe mirëqenies në Shëndetin Kombëtar të Hebrenjve në Denver.

Rishikimi analizoi të dhënat nga shtatë studime të kryera në Japoni, Korenë e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara midis 1997 dhe 2021.

Ai ndoqi më shumë se 19,000 të rritur nga mosha 20 deri në rreth 70 vjeç, të cilët nuk kishin pasur diagnoza të mëparshme të alkoolizmit, pirjes së tepërt, sëmundjeve kardiovaskulare, diabetit ose sëmundje të mëlçisë gjatë një periudhe mesatare kohore pesëvjeçare.

Të gjithë pjesëmarrësit u pyetën në lidhje me tipin e alkoolit në fillim të studimeve.

Studiuesit më pas përdorën statistika për të përcaktuar se si sasi të ndryshme të alkoolit ndikuan në presionin e gjakut me kalimin e kohës.

Pirja e një mesatare prej 12 gramësh alkool në ditë, ose më pak se një pije standarde amerikane, prodhoi një rritje të vogël të presionit të gjakut prej 1.25 mm Hg gjatë një mesatare prej pesë vjetësh.

“Ne ishim disi të befasuar kur pamë se konsumimi i një niveli të ulët të alkoolit lidhej me ndryshime të larta të presionit të gjakut me kalimin e kohës në krahasim me mungesën e konsumit edhe pse shumë më pak se rritja e presionit të gjakut që shihet tek ata që pinë shumë,” tha Vinceti.