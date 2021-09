Personat me kancer kanë përgjigje imune adekuate, mbrojtëse ndaj vaksinave COVID-19 pa pasur më shumë efekte anësore sesa popullata e përgjithshme, raportuan pesë ekipe të veçanta shkencore në një takim onkologjik evropian këtë javë.

Në një studim që përfshiu 44 mijë marrës të dy dozave të Pfizer/BioNTech, studiuesit nuk gjetën asnjë ndryshim në efektet anësore të përjetuara nga gati 4,000 pjesëmarrës që kishin më parë ose tani kishin kancer.

Në një studim tjetër, studiuesit studiuan 791 pacientë me kancer të cilët morën dy doza Moderna. 28 ditë pas dozës së dytë, nivelet e përshtatshme të antitrupave në gjak u gjetën në 84 për qind të pacientëve me kancer që merrnin kimioterapi, 89 për qind të pacientëve që merrnin kimioterapi në kombinim me një ilaç imunoterapie dhe 93 për qind të pacientëve që merrnin vetëm kimioterapi.

Këto rezultate janë të mira kur krahasohen me antitrupat e matur te njerëzit që nuk kanë kancer, sipas një zëdhënësi të Shoqërisë Evropiane të Onkologjisë Mjekësore (ESMO), dr. Antonio Passar.

“Shkallët e larta të efikasitetit të vaksinave të vërejtura në studim, pavarësisht nga lloji i trajtimit të kancerit, përfaqësojnë një mesazh të fortë dhe inkurajues për pacientët dhe mjekët e tyre”, tha ai në një deklaratë.