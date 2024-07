Më shumë se 7 për qind e të gjitha vdekjeve në dhjetë qytetet kryesore të Indisë janë të lidhura me ndotjen e ajrit, sipas një studimi të gjerë të publikuar sot, duke bërë që shkencëtarët të bëjnë thirrje për shpëtimin e dhjetëra mijëra jetëve çdo vit. Qytetet indiane të rrënuara nga smogu, përfshirë kryeqytetin Nju Delhi, janë ndër qytetet më të mira në botë për sa i përket ndotjes së ajrit. Për qëllimet e studimit të ri, një ekip i udhëhequr nga shkencëtarë indianë ekzaminoi nivelet e mikrogrimcave që shkaktojnë kancer, të njohura si PM2.5, në qytetet Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Pune, Shimla dhe Varanasi. Nga viti 2008 deri në vitin 2019, më shumë se 33,000 vdekje në vit mund t’i atribuohen ekspozimit ndaj PM2.5, në një nivel më të lartë se niveli i lejuar prej 15 mikrogramë për metër kub bazuar në rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH). Kjo korrespondon me 7.2% të vdekjeve të regjistruara në këto qytete gjatë asaj periudhe, sipas studimit të botuar në revistën The Lancet Planetary Health. Situata më e keqe u pa në kryeqytetin Nju Delhi me 12,000 vdekje vjetore, ose 11.5% e numrit total të vdekjeve, që i atribuohen ndotjes së ajrit.

Por edhe në qytetet ku ndotja e ajrit nuk konsiderohet aq e rëndë, si Mumbai, Kalkuta dhe Chennai, shkalla e vdekjeve është e lartë, theksojnë studiuesit, duke bërë thirrje për shtrëngim të rregulloreve që lidhen me cilësinë e ajrit.

Rekomandimi aktual në vend është 60 mikrogramë PM2.5 për metër kub, që është katër herë më e lartë se rekomandimet e OBSH-së. Reduktimi dhe zbatimi i kufirit “do të shpëtonte dhjetëra mijëra jetë në vit”, komentoi një nga autorët e studimit, Joel Schuartz, nga Universiteti i Harvardit.

Sipas OBSH-së, pothuajse çdo person në planet thith më shumë se sasia e lejuar e ndotjes së ajrit, e cila mund të shkaktojë goditje në tru, sëmundje të zemrës, kancer të mushkërive dhe sëmundje të tjera të frymëmarrjes.