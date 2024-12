Rreth tre milionë njerëz në pjesë të Uellsit dhe Anglisë jugperëndimore u është dërguar një alarm urgjent nga qeveria pasi stuhia Darragh po i afrohet Mbretërisë së Bashkuar.

Ky është përdorimi më i madh i sistemit paralajmërues deri më tani dhe është dërguar në telefonat celularë të njerëzve në zonat e mbuluara nga paralajmërimi i kuq i motit nga Met Office për stuhinë.

Alarmi zgjati rreth 10 sekonda. Met Office lëshoi ​​paralajmërimin e kuq – lloji më serioz – më herët të premten për erë në pritje të stuhisë që po afrohej.

Met Office lëshon vetëm paralajmërime të kuqe kur meteorologët besojnë se moti i rrezikshëm, potencialisht kërcënues për jetë.

“Zonat nën paralajmërimin e kuq parashikohen të fryrët e erës prej 144 km/h ose më shumë, të cilat mund të çojnë në fluturimin e mbeturinave dhe rënies së pemëve, paraqesin rrezik për jetën”, tha Zyra Met.

Paralajmërimet që mbulojnë Irlandën e Veriut, Uellsin dhe bregun perëndimor të Anglisë janë në fuqi të shtunën në mëngjes.

Erërat pritet të shkaktojnë edhe dallgëzime të mëdha, ndërprerje të energjisë elektrike që prekin shërbimet e telefonisë celulare, si dhe dëmtime në ndërtesa dhe shtëpi. Pritet të preken edhe rrjetet e transportit.

Shi i dendur dhe erëra të forta do të fillojnë të ndihen në pjesët perëndimore të Britanisë së Madhe të premten në mbrëmje pasi paralajmërimet e verdha më pak serioze hyjnë në fuqi. Stuhia Darraghi pritet të godasë të shtunën.

Zyra e Meteorologjisë tha se erërat më të forta do të zvogëlohen deri në mëngjesin e vonë të së shtunës, por se do të mbajë shumë erë deri në mbrëmje, me paralajmërimet e qelibartë që mbeten në vend deri atëherë.

Një paralajmërim i verdhë shiu, që tregon rrezikun e përmbytjeve, është gjithashtu në vend në pjesë të MB-së perëndimore. Shërbimi Meteorologjik Irlandez ka lëshuar gjithashtu një paralajmërim të kuq për erë nga ora 22:00 e së premtes në pjesë të qarqeve Donegal, Leitrim dhe Sligo.