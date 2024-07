Doktor Yuri Sviderska, një specialist i njohur ukrainas në fushën e kirurgjisë vaskulare, do të jetë në shërbim të të gjithë qytetarëve shqiptarë që vuajnë nga problemet e variçeve. Ai është bërë pjesë e ekipit të mjekëve të Hospital One në Shkodër, nga kjo e hene e 15 korrikut. Dr. Sviderska sëbashku me stafin e tij sjellin në Shkodër, një eksperiencë 25 vjeçare në trajtimin e variçeve dhe metodave të avancuara të kirurgjisë miniinvazive.

Gjatë muajve të verës me temperaturat e larta, insuficienca venoze dhe variçet përkeqësohen. Të gjithë pacientët që kanë probleme me variçet mund të kontaktojnë me Hospital One për një konsultë me Dr. Yuri Sviderska dhe të përfitojnë nga eksperienca e tij në këtë fushë.