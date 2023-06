Vijojnë prej më shumë se 1 ore diskutimet e krerëve te degëve me Gazment Bardhin. 5 krerë degësh kanë folur deri tani, që kërkojnë sa me shpejt zgjedhje për kryetarin, mes tyre Pëllumb Seferi dhe Mirilda Collaku me argumentin qe PD ka nevojë për kryetar dhe për dikë që të drejtojë, ‘anëtarët e PD na e kërkojnë’ që zgjedhjet të mbahen sa më shpejt.