Rajoni i Pulias mbështjell “thembrën” e gadishullit italian në formë çizme. Ngarkuar me ullishte, i rrethuar nga uji i pastër, i gazuar dhe i ndotur me qytete dhe fshatra simpatikë, historikë, tërheqja e tij fshatare e ka bërë atë një destinacion gjithnjë e më popullor për turistët.

I futur në pjesën e pasme të thembrës Pugliese është qyteti i dytë më i madh i rajonit, Taranto. I njohur si ‘Qyteti i Dy Deteve’, trashëgimia e tij daton që nga Spartanët, të cilët e themeluan atë në shekullin e 8 pes.

Qyteti shpesh referohet si kryeqyteti i Magna Grecia e lashtë dhe ‘vesh’ trashëgiminë e tij greke me krenari.

Pjesa më e madhe e punës së saj të ri zhvillimit, përfshirë një stadium të ri që përfundimisht do të strehojë ekipin e futbollit të qytetit, është i përqendruar në atë afat.

Ajo çka e bën të famshëm këtë qytet padyshim që është historia edhe pse për 30 vite ka qënë i përgatitur patriotët janë të gatshëm për të sjellë ‘në jetë’ Taranton me idetë me inovative.

Nëse viziton qytetin e dy deteve nuk duhet të humbisni pa eksploruar dhomat e shumta nëntokësore që endin rrugën e tyre nën qytetin e vjetër në formën e labirintit.

Duke hapur një derë të papërshkrueshme në një nga rrugët e ngushta të qytetit të vjetër, zbret në një seri shkallësh të errëta, nëntokësore, të udhëhequr nga drita e pishtarëve përmes dhomave, ose hipogjenisë dhe tuneleve, duke të nxjerrë përfundimisht në det.

Projeksionet e Tarantos quhen ndryshe ‘Projeksione të ringjalljes’ ku synohet të gërshetohet modernia me historinë shekullore. Taranto tani ka një kuti lufte prej 1.5 miliardë eurosh (1.77 miliardë dollarë) me të cilën të merret me këtë shërim, dhe qyteti papritmas ndihet i gjallë me mundësi.

Në qershor ajo priti raundin italian të Sail GP, duke iu bashkuar qyteteve të tilla si Sidnei dhe San Francisko në qarkun e turneut ndërkombëtar, dhe në 2026 do të presë Lojërat prestigjioze Mesdhetare. Në vijimësi të këtij plani madhështor pritet stadium të ri që përfundimisht do të strehojë ekipin e futbollit të qytetit.

Qytetit pritet që t’i shtohen hapësira duke përfshirë një galeri të re arti, një bibliotekë dhe objekte arsimore.

Shpresa është që këto projekte të reja të ndryshojnë plotësisht perceptimin e Tarantos, si për vizitorët ashtu edhe për banorët dhe të çaktivizojnë fatin e qytetit.