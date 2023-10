Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten në këto orë tetori nuk do të mungojnë betejat në lidhjet e kahmotshme por në të njëjtën kohë do të ketë një rritje befasuese të transportit pasionant. Për sa i përket punës, pozicioni i Venusit i ka lehtësuar kontratat.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten Afërdita ka sjellë një frymë dashurie dhe romantike në jetën tuaj. Fatkeqësisht, tani Marsi në Akrep mund t’i komplikojë gjërat. Përpiquni të qëndroni të qetë dhe t’i përkushtoheni relaksimit.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten gjatë orëve në vijim mund të ndiheni pak të shqetësuar ose konfuz në marrëdhëniet e dashurisë, por mos u frikësoni. Tani Marsi ju shtyn të përqendroheni në atë që keni lënë pas dore kohët e fundit.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten ylli i dashurisë ju buzëqesh dhe planeti i kuq i favorshëm në Akrep ju mbush me entuziazëm. Është një kohë e shkëlqyer për të kultivuar marrëdhënie dhe për të bërë përparim në qëllimet tuaja personale dhe profesionale. Fundjava Hëna e re ju këshillon të gjeni kohë për të pushuar.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten Afërdita gjatë orëve të ardhshme do t’ju shtyjë të përqendroheni në çështje pragmatike. Është një kohë ideale për të organizuar jetën tuaj dhe për të zgjidhur çështje praktike të neglizhuara. Edhe pse mund të mos ngjall entuziazëm të madh në këtë shenje.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten, një ngarkesë pasioni dhe dashurie vjen falë ardhjes së Venusit në qiellin tuaj dhe Marsit në këtë shenjen tjetër. Jeta juaj e dashurisë mund të bëhet më intensive dhe më e plotë. Mundësi të papritura po vijnë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten gjatë këtyre orëve të tetorit ju inkurajon të stabilizoni marrëdhëniet tuaja dhe t’i jepni më shumë stabilitet dashurive tuaja. Kjo shenje ju ofron mundësinë për të përballuar sfidat në vendin e punës me entuziazëm. Hëna e Re në datën 14 bie në shenjën tuaj, duke sjellë mundësi të reja.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten një pikë kthese pozitive për ju. Kjo shenje ju ndihmon në fushën e takimeve dhe marrëdhënieve. Do të ndiheni edhe më mirë tani që Marsi ka hyrë në qiellin tuaj. Është koha e përkryer për të ndjekur qëllimet tuaja me pasion.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Ylli i dashurisë fillon të krijojë pengesa të vogla në marrëdhënie. Marsi bëhet më pak energjik, kështu që mund të ndjeni një farë lodhjeje ose mungesë motivimi. Vini bast gjithçka në Hënën e Re të shtunën. Një takim i veçantë ose një mundësi e re është e mundur.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten kjo shenje po ju mbush me një shpirt të rinovuar. Marsi në shenjen tjetër do t’ju ndihmojë të përballoni sfidat me entuziazëm dhe vendosmëri më të madhe. Hëna e re është në Peshore dhe mund të sjellë një stres shtesë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten Afërdita ju ndihmon të zgjidhni çështjet e vjetra familjare dhe të vendosni një ekuilibër më të madh në marrëdhëniet tuaja. Gjatë orëve të ardhshme do t’ju duhet të përballeni me armiqësinë e Marsit që ka hyrë në qiellin e Akrepit.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten dashuria mund të paraqesë disa sfida këtë javë të tetorit për shkak të zhvendosjes së Venusit në një terren armiqësor. Megjithatë, Marsi tani është bërë më madhështor, duke ju dhënë një tepricë energjie dhe motivimi. Hëna e Re e fundjavës duket se fokusohet në çështjet financiare.