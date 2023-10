Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën në dashuri është më mirë të mos hidheni kokën në marrëdhënie të reja pa e kuptuar plotësisht se me kë keni përballë. Ka ende disa probleme në punë, sidomos me kolegët.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Kjo e shtunë nuk fillon me një humor të lartë dhe mund të ketë ende disa probleme dashurie për të zgjidhur. Në punë gjithçka shkon mirë por është më mirë të mos e teproni.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën do shijojeni në maksimum këtë ditë sepse do të jeni plot energji. Në punë ka ardhur koha që të rikthehemi pa frikë në lojë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën ju jeni duke përjetuar një moment delikat në dashuri, por mos e lini veten të pushtoheni nga mendimet negative. Në punë ka shumë angazhime dhe gjithashtu diskutime me të tjerët por përpiquni të filloni t’i përjetoni gjërat me më shumë pozitivitet.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën kujdes për disa keqkuptime mes çiftit, përndryshe dashuria po ecën me not. Në punë mos u shqetësoni për zgjidhjen e të gjitha problemeve, gjërat do zgjidhen vetë me kalimin e kohës.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën më në fund jeta juaj e dashurisë po shkëlqen sërish dhe ju jep emocione të forta. Në punë prisni lajme të mira. Ndoshta mund të vlerësoni propozimet ose detyrat e reja, ose të kërkoni atë rritje të shumëpritur që meritonit. Projektet e reja do të kenë mundësinë të fluturojnë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën kini kujdes në dashuri të mos nënvlerësoni shenjat dhe nëse keni ndonjë problem merreni menjëherë. Në punë, projektet e reja do të kenë mundësi të fluturojnë. Mos kini frikë nëse rezultatet nuk vijnë menjëherë siç pritej.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën kushtojini vëmendje disa diskutimeve rreth dashurisë dhe punës, synoni më lart dhe përpiquni ta bëni atë kapërcim në cilësi. Dikush do të përpiqet t’ju pengojë, por ju do t’i bëni të gjithë të kuptojnë se kush është në krye dhe kush i mban pantallonat në familje.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën dita sjell emocione të bukura për t’i ndarë me partnerin tuaj. Në punë mund të ketë shumë angazhime por me qetësinë e duhur do arrini të bëni gjithçka.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën problemet e dashurisë duhet të adresohen menjëherë dhe të mos lihen aty të rriten vetë. Në punë po kërkoni rrugën tuaj, merreni me punë. Nëse keni diçka për të ofruar, mos kini frikë të pyesni. Do të shihni që së shpejti do t’ju jepet.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën si ashtu edhe të dielën do të keni mundësinë ta përjetoni thellësisht dashurinë. Ka shumë gjëra për të bërë në punë, por është gjithashtu e rëndësishme të gjesh kohë për veten.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën qielli flet për emocione të bukura ndaj përpiquni të bëni diçka të bukur me partnerin tuaj. Në punë dëshironi ndryshime por ju duhet ende pak kohë ndaj bëni durim.