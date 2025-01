Temperaturat e ulëta në të gjithë Europën po zbrazin “depozitat” europiane të gazit me një ritëm shumë më të shpejtë se në të kaluarën. Këtë e vë në pah Bloomberg, duke cituar të dhënat e platformës Gie Agsi-Aggregated Gas Storage, ku ofrohet një përditësim ditor mbi nivelin e mbushjes së rezervave në Europë. Aktualisht, këto nivele janë pak mbi 70% në mesataren europiane, krahasuar me 86% të vitit të kaluar. Pothuajse 25 pikë më poshtë se nivelet kulmore të arritura muajt e fundit: një rënie kaq e shpejtë nuk ishte parë prej 7 vitesh. Italia, në këtë aspekt, mund të qëndrojë relativisht e qetë, me nivelin në 77,93% kundrejt 79,76% të vitit të kaluar. Por e njëjta gjë nuk mund të thuhet për vende shumë më të ndikuara si Hungaria (67% kundrejt 86% të vitit 2024) ose Rumania (63,5% kundrejt 81,9% të vitit të kaluar).

“Sa më të ulëta të jenë nivelet e magazinimit në fund të marsit, aq më e vështirë do të jetë për rajonin të rimbushet për dimrin e ardhshëm,” ka deklaruar në një shënim të cituar nga Bloomberg, Samantha Dart, drejtuese e kërkimeve mbi gazin natyror në Goldman Sachs. “Sidomos,” shton ajo, “duke marrë parasysh skenarin e temperaturave më të ftohta se mesatarja, që aktualisht parashikohet.”

Ndërkohë, çmimi i gazit vazhdon të bjerë paksa, pasi kishte kaluar kuotën prej 50 euro për megavat-orë. Në qendrën kryesore europiane në Amsterdam, kontratat e së ardhmes për gazin TTF janë ulur në 48,37 dollarë. Ditët e fundit, përveç rritjes së temperaturave që ka shtyrë kërkesën lart, tensionin në treg e ka shtuar edhe ndërprerja e importeve të gazit nga Rusia, nga e cila shumica e vendeve europiane gjithsesi kishte nisur të shkëputej gjatë viteve të fundit, duke orientuar furnizimin kryesisht drejt gazit të lëngshëm natyror (GNL).