Heshtja e kryedemokratit Lulzim Basha për propozimet e socialistëve në Këshillin Politik, për Jozefina Topallin është konfirmim i një marrëveshje me PS për të ruajtur karrigen e vet.

Teksa kundërshton propozimin e socialistëve për pragun elektoral, Topalli thotë se favorizon kryetarët e partive, por dëmton parlamentin dhe demokracinë. Sipas ish kryeparlamentares propozimi për një prag kombëtar 3% që erdhi me miratimin në heshtje të opozitës të çon drejt modeleve të Lukashenkos.

Në të njëjtën mendje duket se ishte edhe Astrit Patozi i Bindjes Demokratike, po ashtu i larguar nga PD, kur tha se heshtja e Bashës për draftin e PS tregon se mes PS dhe PD ka një marrëveshje të fshehtë si për listat e hapura ashtu edhe për pragun elektoral

Statusi i plotë i Jozefina Topallit

Pse heshtin te gjithe per pragun elektoral?!!

– Pragu elektoral i dyfishte eshte perpjekje e shemtuar kundra vullnetit te qytetareve qe duan ndryshim.

– Heshtja e opozites ndaj propozimit te Rames per prag shtese , konfirmon marreveshtjet e fshehta me qellim ruajtjen e karrigeve te kryetareve.

Ndryshimi i sistemit elektoral nuk eshte gje e keqe ne vetvete.- ai mund te permiresohet- por eshte e demshme kur ndryshon vetem pak muaj para zgjedhjeve dhe kur ne permbajtje redukton mundesine e perfaqesimit te qytetareve qe kerkojne ndryshim.

Ne cdo sistem electoral pragu eshte kyq.

Eshte nje nder tre elementet qe konsiderohet faktor vendimtar ne kushtet elektorale, ndaj te cilit duhet treguar vemendje ne menyre qe te evitoje manipulimin ne favor te partive qe kane bere monopol jeten politike.

Sistemi me prag te dyfishte eshte i mire per tre kryetaret e partive,por eshte i keq per parlamentin dhe demokracine.

Llogarite politike te kryetareve e bene pragun axhende personale te tyre duke bere nje prapaktheu te rende .

Pragu electoral eshte nje ndër mekanizmat baze per perjashtimin e perfaqesimit ne parlament te votuesve qe jane kundra skenes se vjeter politike.

Ne kemi nje sistem elektoral rajonal i cili ka nje prag informal rajonal.

Vendosja me ligj e nje pragu te dyte elektoral kombetar eshte mbyllje hermetike e sistemit te vjeter te kryetareve;

Pragu i ri i propozuar nga PS ne dakordesi me Kryetarin e opozites permes heshtjes se turpshme eshte goditja me e madhe qe i behet demokracise shqiptare me ligj.

Ky rast bie ne kundeshtim me praktikat e mira te Komisionit te Venecias sikurse edhe me vendimet e Gjykates se Strasburgut,qe per nje ceshtje te tille ka vendosur ..” qe pragu elektoral nuk mund te ndryshohet ne nje vend pa Institucione te konsoliduara.. dmth pa Gjykate Kushtetuese”.

Te kesh sistem proporcional rajonal me pragun perkates si Spanja e t’ i shtosh nje prag tjeter nacional , dmth ta besh me dy pragje te con drejt modeleve te Lukashenkos, qe mbreteron prej 30 vitesh.

Pragu dyfish i propozuar eshte paradhoma e cimentimit te nje sistemi autokratik, kundra interesit te qytetareve dhe kundra ndryshimit te mundshem.

Heshtja e lulzim Bashes per propozimin e vendosjes se pragut te dyfishte nga Rama eshte konfirmim tjeter i lojes hileqare te tyre , sikurse eshte konfirmim i marreveshtjeve te fshehta ne kalkulim te politikave personale e karrigave te tyre dhe kundra interesit te qytetareve!